Ford F-150 es reconocida como la pick up más segura

Luego de realizar un test de seguridad en el que participaron once modelos de pick up comercializados en el mercado norteamericano, el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) destacó la capacidad que brinda la Ford F-150.

La todoterreno fue medida en distintas pruebas, en las que incluye la del impacto frontal del sector izquierdo (conductor) y las del sector frontal derecho (copiloto). Luego de las mediciones, la Ford F-150 fue la única pick up que obtuvo la calificación “buena” en todas las categorías.

Hau Thai-Tang, vicepresidente de Desarrollo de Productos y Compras de Ford, aseguró que esta seguridad es brindada por la ingeniería inteligente plasmada en la F-150, además de la combinación de un marco de acero y un cuerpo de aluminio.

Este reconocimiento es el resultado del trabajo realizado por un grupo de expertos en las mejoras de durabilidad, capacidad, ahorro de combustible y seguridad de la Ford F-150. Al final, este equipo logró crear 31 innovaciones que disminuyen el riesgo al momento de un impacto.

Uno de los sistemas más importantes consta en una viga de aluminio y un travesaño adicional que garantiza una mejor resistencia frente a colisiones. A esta se suma el refuerzo de pilares con bisagras de nylon, bloqueadores de ruedas específicos para controlar la fuerza de impacto, entre otros.

Este no es el único reconocimiento en temas de seguridad obtenido por la Ford F-150. Tiempo atrás, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) le otorgó una clasificación de 5 estrellas en protección para conductor y pasajeros.