Un Ford Mustang Shelby GT500 2020 será sorteado con fines benéficos

Ford ha donado un Mustang Shelby GT500 2020 personalizado con una pintura Venom única que se sorteará para beneficiar a la fundación ‘Juvenile Diabetes Research Foundation’ (JDFR) y su batalla contra la diabetes tipo 1.

El JDRF Mustang Shelby GT500 viene en una capa transparente metálica Venom única, un sigiloso color carbón con rayas de carreras pintadas de negro en la parte superior. Tiene el Carbon Fiber Track Package, que incluye aros de fibra de carbono expuestos, neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, la eliminación del asiento trasero, tapizados en cuero Recaro y el alerón de pista del Mustang GT4.

"Aprovechar la emoción en torno al GT500 es una excelente manera de ayudar a la JDRF a financiar la investigación y ayudar a encontrar una cura para la diabetes tipo 1", dijo Dave Pericak, director de gestión de línea de productos empresariales de Ford. "Este sorteo no solo brinda la oportunidad de ganar el Ford de producción más poderoso de la historia, sino que también habla de cómo Ford se esfuerza por mejorar la vida de las personas".

Ford ha donado vehículos a la JDRF para su recaudación de fondos durante casi una década. Además, se asoció con Protean y Penske Vehicle Services para crear este vehículo de color personalizado.

El objetivo común es vender 75.000 boletos de la rifa durante esta recaudación anual para obtener fondos para la JDRF, un líder internacional en financiamiento, programación y concientización sobre la diabetes tipo 1.

El ganador del primer premio se llevará a casa el ‘Venom Shelby GT500’. Y el segundo lugar recibirá una experiencia de carrera VIP con todo incluido para dos personas para la carrera ‘Daytona 500 de 2020’.

Los boletos se pueden comprar en línea en aquí hasta el 10 de noviembre. Cada uno cuesta US$ 10, y el sorteo se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Ford Conference and Event Center, 1151 Village Road, Dearborn, Mich. Cabe resaltar que el ganador no necesita estar presente en el sorteo para ganar.

DETALLES MECÁNICOS

El nuevo Mustang Shelby GT500 mantiene su herencia con 760 caballos de fuerza, entregando la aceleración legal más rápida y la tecnología de mayor rendimiento hasta la fecha ofrecida por un Ford Mustang.



El Shelby GT500 presenta el V8 sobrealimentado más potente y con mayor torque del mundo con 760 caballos de fuerza y 847 Nm. de torque a partir de su motor Ford Performance V8 5.2 litros. Gracias a su destacada transmisión Tremec® TR-9070 DCT de doble embrague de 7 velocidades, el Shelby GT500 logra una aceleración de 0 a 100 millas en 10.6 segundos, una experiencia reservada para los superautos.