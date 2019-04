Game of Thrones: crean una Land Rover Defender inspirada en la serie | FOTOS

La fiebre por el debut de la octava temporada de "Game of Thrones" ha alcanzado un nivel de efervescencia impensado. Y el preparador británico Arkonik Defenders es consciente de ello, por lo que no ha dudado en adaptar su más reciente creación al estilo de la serie.

Su nombre es Drogo 110, y no es otra cosa que el Land Rover Defender de variante alargada que ha sido modificado para lucir un aspecto mucho más radical. Como su nombre lo indica, está inspirado en el personaje Khal Drogo, un guerrero bárbaro que se caracteriza por su valentía y pasión por la lucha.

El resultado es este todoterreno que parece estar preparado para enfrentar cualquier escenario. El Land Rover Defender cuenta con una mayor altura en relación al suelo, gracias a unos nuevos neumáticos con aros de 18 pulgadas firmados por Khan.

LLENO DE DETALLES

Otro de los aspectos que resaltan en el vehículo británico es su frontal. El Land Rover Defender cuenta con una nueva parrilla y paragolpes, luces LED en distintos puntos, un cabrestante, barras en el techo y hasta un Snorkel.



En cuanto a su mecánica, el todoterreno llega equipado de un propulsor turbodiésel 200 tdi de 115 hp unido a una caja manual de cinco marchas. Como era de esperarse, el Land Rover Defender de 1993 ha recibido una actualización casi completa.

La tecnología no es ajena al vehículo británico inspirado en Game of Thrones. Por ello, Arkonik Defenders no ha dudado en instalar una pantalla táctil y una cámara posterior que facilita su aparcamiento. Por su parte, el habitáculo ha sido restaurado y sus nueve asientos -que ahora cuenta con calefacción- están forrados en cuero.