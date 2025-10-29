Akio Toyoda presenta oficialmente Century, la nueva marca de lujo de Toyota: “Un automóvil único en su clase” para recuperar “30 años perdidos”

Akio Toyoda, presidente de Toyota, dio un emotivo discurso para presentar su nueva línea de lujo, Century, en el marco del Japan Mobility Show 2025, un de las ferias de automóviles más importantes del mundo. En su conferencia exclusiva para medios de comunicación, en la que Ruedas y Tuercas estuvo presente, habló sobre la necesidad de conectarse nuevamente con las raíces japonesas y recuperar el tiempo perdido.

“No se trata solo de fabricar automóviles. Con ideas y habilidades japonesas, debemos crear una industria automotriz para Japón”, dijo Toyoda.

El nieto del fundador explicó que el primer Century fue creado por el primer ingeniero de Toyota, Kenya Nakamura, con el objetivo de ser “único en su clase”. Su desarrollo comenzó en 1963, treinta años desde que Toyota comenzara a fabricar automóviles y solo 18 después de la Segunda Guerra Mundial.

“La tradición vendrá por añadidura. Creemos que es un nuevo tipo de auto de lujo sin precedentes. El talón de Aquiles de los autos de lujo actuales es su falta de innovación”, expresó Toyoda sobre las posibilidades de Century para impregnarse en la mente de los fanáticos de los autos.

El diseño del Century durante la presentación. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Nakamura quiso fusionar tecnología de vanguardia con la cultura y la tradición japonesas. Adoptó elementos como el grabado en metal Edo del emblema del fénix y el brocado Nishijin-ori para la tapicería de los asientos.

Después de la guerra, Japón se centró en devolverle la paz a sus ciudadanos con una mentalidad enfocada en la industria, productividad y cómo ayudar al mundo con el desarrollo de tecnología. Toyoda dice que esa visión se ha perdido en tiempos actuales.

Akio Toyoda y el esperado Century coupé. (Foto: Toyota)

Dura crítica

“La era de Japón como número uno ha quedado atrás y ahora nos encontramos en lo que se conoce como los 30 años perdidos. Japón, como nación, parece haber perdido parte de su energía y dinamismo, junto con su presencia en el mundo”, criticó Toyoda.

Sin embargo, el presidente de gigante automotriz también destacó la importante influencia que Japón ha conseguido con el paso de los años. Desde la gigante y avanzada industria automotriz, hasta la gastronomía y las producciones audiovisuales como los animes.

Por esta razón, Toyoda cree que recuperar el tiempo perdido no será una tarea tan ardua como en los tiempos posguerra. Solo desea que su firma ayude a recuperar la ambición.

El Century SUV en el Japan Mobility Show. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

“Century no es una marca más dentro de Toyota Motor Corporation, queremos cultivarla como una que lleve el espíritu y el orgullo de Japón al mundo”, culminó Toyoda claramente emocionado.

Nueva estrategia

Antes la escalada de Century, cabe la pregunta de qué pasará con Lexus. Toyota nos explicó que, ante este nuevo reconocimiento de Century, que lo coloca por encima de todos, Lexus tendrá mayor libertad para sus diseños propios y planes futuristas, de los que pronto habrá más novedades.

Como ya informamos, Century deja de ser simplemente una denominación de modelo de lujo para convertirse en una marca plenamente autónoma. Además del Century SUV que ya conocíamos, la firma exhibió en el Japan Mobility Show un prototipo de coupé elegante, pero con guiños deportivos. Vimos un osado modelo de color anaranjado metálico con una parrilla rectangular. Esperaremos a ver cómo nos sorprende la versión final.