Los clásicos sedanes de la marca japonesa Nissan, el Sentra y el Versa, se han renovado este 2026 y en Ruedas & Tuercas tuvimos la oportunidad de probarlos en México, desde el país de su fabricación, antes del estreno en nuestro en el Perú. Viajamos hasta Baja California para realizar una ruta extensa hasta el aeropuerto de Tijuana.

La popularidad de ambos modelos en nuestro parque automotor es indiscutible. Aún se ven en Lima varios Sentra de generaciones pasadas, como los famosos autos de estilo cuadrado. De igual manera, los Versa modernos que tienen un corte más futurista saltan a la vista en las calles.

Por estas razones, nos animamos a conducir y comprobar cómo han evolucionado sus carrocerías, tecnología y confort. Sentra y Versa, dos de los sedanes más emblemáticos de la marca nipona, son fabricados en Aguascalientes y suman más de un millón de unidades producidas en la última década.

El nuevo Nissan Sentra 2026 durante la parada en Ensenada, México. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Nissan Sentra 2026, historia al volante

La nueva generación de Nissan Sentra tiene un diseño exterior renovado y se le ve un aire más deportivo. Incorpora una parrilla en negro brillante con un trazo más agresivo, faros LED con proyección que mejoran la visibilidad hasta en un 53 %, una caída de techo más pronunciada y sus aros de 18″.

En el interior, destaca el nuevo monolith display con dos pantallas de 12.3″. La iluminación ambiental ahora cuenta con 64 colores. Además, integra un sistema de audio BOSE con 8 bocinas y subwoofer recalibrado. Un punto importante es que la cabina es ahora más silenciosa gracias a un parabrisas acústico y cambios estructurales.

Nissan Sentra 2026 incorpora el motor MR20 2.0L, que entrega 145 hp y 198 nm, acoplado a una transmisión CVT de segunda generación. La suspensión recalibrada mejora la absorción de baches y topes, una cualidad que va acorde con las pistas tan accidentadas de nuestra región.

Suma 17 tecnologías de asistencia a la conducción, un paquete robusto que incluye elementos como ProPILOT Assist, alerta predictiva de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia con detección de peatones y ciclistas, freno automático en reversa, monitor de visión periférica HD y más intervenciones inteligentes.

Se ofrece en las versiones Sense CVT, Advance CVT, SR CVT y SR Platinum CVT, con una gama de colores que incluye naranja magma, azul zafiro, grafeno, blanco perlado, rojo escarlata, negro y gris oxford.

“Estamos haciendo una apuesta muy grande en los sedanes. Hay un valor agregado en cada uno de los detalles del nuevo Sentra”, dijo Miguel Negrete, gerente de planeación de producto de Nissan.

Nissan Versa 2026, el rey de México

El nuevo Nissan Versa 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Al igual que el Sentra, el nuevo Versa llega con una actualización integral. Este busca reafirmar su liderazgo de 15 años dentro del segmento de sedanes subcompactos, manteniendo el título del vehículo más vendido de México.

Su diseño exterior estrena una parrilla renovada, conforme a la modernidad que caracteriza a la última generación. Tiene faros LED y aros de aluminio de 17″.

En el interior, Nissan Versa se ve como un sedán más clásico, no tan modernizado como el Sentra, aunque sí cuenta con una gran pantalla táctil de 12.3″ compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Esto se complementa con un cuadro de instrumentos digital TFT de 7″ que muestra la información para el conductor.

El sistema de audio BOSE es una de las principales cualidades que resaltan, ya que cuenta con un parlante especial en la parte de la nuca del asiento. En total está equipado con 8 bocinas.

Como parte de esta renovación, el sedán incorpora un rediseño del asiento delantero, orientado a mejorar el confort en trayectos urbanos y de larga distancia, según explicó Negrete. Los asientos ofrecen mayor soporte lateral en la cabecera gracias a un nuevo diseño de la curvatura e incluyen la tecnología de gravedad 0, inspirada en la postura de los astronautas.

La caravana de Nissan Sentra y Versa en México. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

El Versa suma 12 tecnologías de asistencia a la conducción, diseñadas para apoyar al conductor y anticipar posibles riesgos en diferentes escenarios de manejo.

Nissan Versa 2026 está impulsado por un motor HR16DE de 1.6 litros, que entrega 118 hp y 149 nm. La transmisión puede ser manual de 5 velocidades o a una Xtronic CVT.

Está disponible en las versiones Sense MT, Sense CVT, Advance MT, Advance CVT y Exclusive CVT.

Ruta contra el reloj

Nissan convocó a un grupo de periodistas con el que aterrizamos en el aeropuerto de Tijuana. Al poco tiempo fuimos en bus hasta el desierto de Ensenada, exactamente al hotel Banyan Tree Veya del Valle de Guadalupe, donde estaban exhibidos los nuevos Sentra y Versa.

Al día siguiente encontramos 5 Sentra SR Platinum de color naranjo magma y 5 Versa Exclusive azul acero. Tras una charla técnica, partimos a las 9:20 a.m. hacia el aeropuerto de Tijuana con distintas paradas para cambiar de carro y almorzar.

La vista en Salsipuedes durante la primera parada al término de probar el Nissan Versa. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Cruzamos paisajes impresionantes como el mirador de Salsipuedes y las playas de Baja California que se aprecian desde la carretera. Comenzamos la travesía con un Versa y luego cambiamos al Sentra.

Al Versa lo notamos como un sedán completo, ligero y fácil de manejar. La comodidad de sus asientos y su conducción suave fueron los puntos que más nos llamaron la atención.

Con el Sentra fue otra historia. Su aceleración es muy potente y uno tiene la sensación de poder alcanzar altas velocidades en poco tiempo. Su freno es más exacto también. Pero algo que no podemos dejar de mencionar es que las asistencias a la conducción, como el que te mantiene en el carril, son sutiles y no te empujan como en otros vehículos que anteriormente hemos probado.

Cada auto tenía un número y, en teoría, cada uno debía mantener el orden. Al principio, en la primera parte del trayecto, antes de la parada para almorzar, todo transcurrió conforme a lo que se había planeado, salvo por una serpiente en medio de la carretera que interrumpió el tránsito fluido por un momento.

En la segunda parte del trayecto, tuvimos que aumentar la velocidad considerablemente y cambiar un poco el orden de los vehículos, debido a que se acercaba la hora del vuelo y la cantidad de carros había crecido. En el camino también aprovechamos para hacer tomas de auto a auto en movimiento. Afortunadamente, pudimos registrar todo lo que necesitábamos y llegar a la hora del vuelo de regreso.