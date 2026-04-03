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Resumen

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El Nissan Sentra y el Versa durante al primera parada de la ruta en Salsipuedes. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
El Nissan Sentra y el Versa durante al primera parada de la ruta en Salsipuedes. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Por Diego Barrio de Mendoza

Los clásicos sedanes de la marca japonesa Nissan, el Sentra y el Versa, se han renovado este 2026 y en Ruedas & Tuercas tuvimos la oportunidad de probarlos en México, desde el país de su fabricación, antes del estreno en nuestro en el Perú. Viajamos hasta Baja California para realizar una ruta extensa hasta el aeropuerto de Tijuana.

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