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Viñedo La Pirámide en el distrito de Agrelo, región Luján de Cuyo, fue punto de encuentro del nuevo Clase S y un clásico de 1969. Foto: Jan Killian / Mercedes Benz
Viñedo La Pirámide en el distrito de Agrelo, región Luján de Cuyo, fue punto de encuentro del nuevo Clase S y un clásico de 1969. Foto: Jan Killian / Mercedes Benz
Por Jorge Castillo Zanabria

La caravana del nuevo Mercedes-Benz Clase S llegó a la ciudad de Mendoza, Argentina, como siguiente escala de su gira mundial celebrando sus 140 años de historia. El recorrido, que incluyó rutas de Brasil y Uruguay, forma parte de una travesía que llevará al sedán más icónico a completar más de 50.000 kilómetros a través de seis continentes, una especie de vuelta al mundo sobre ruedas.

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