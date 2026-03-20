La caravana del nuevo Mercedes-Benz Clase S llegó a la ciudad de Mendoza, Argentina, como siguiente escala de su gira mundial celebrando sus 140 años de historia. El recorrido, que incluyó rutas de Brasil y Uruguay, forma parte de una travesía que llevará al sedán más icónico a completar más de 50.000 kilómetros a través de seis continentes, una especie de vuelta al mundo sobre ruedas.

Antes de seguir rumbo a la cordillera con destino a la ciudad de Santiago de Chile, los vehículos hicieron una pausa técnica el Yacopini, Concesionario Oficial Mercedes-Benz, para revisar cada unidad después de cientos de kilómetros de ruta.

El itinerario exigía mayor precisión: el sistema de navegación por GPS se volvió un aliado para mantener la puntualidad y fue clave para mantener los tiempos y guiar al convoy hasta los tradicionales viñedos de la famosa Bodega Catena Zapata, donde autoridades locales, representantes de la marca y creadores de contenido recibieron a la delegación en medio de un paisaje cubierto por hileras de Malbec y la silueta de los Andes.

Y así como un gran vino esconde su carácter detrás de una botella sobria, el nuevo Mercedes-Benz Clase S expresa una elegancia clásica con una apariencia serena, líneas refinadas y un estilo atemporal que, como en el vino característico ilustre de la casa, guarda su verdadera identidad en el interior con un M177 Evo y su sistema de inyección perfeccionado y optimizado.

Además, el sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS) crea una arquitectura y constituye la base de un nuevo nivel de experiencia digital en cada asiento.

Ya con el atardecer de Luján de Cuyo, Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto representante de Mercedez-Benz en el país, y los embajadores de Alemania y Francia, despidieron al tour internacional.

Un detalle no menor es que Mendoza fue tierra de la leyenda de la F1 Juan Manuel Fangio, quien fue campeón mundial en dos oportunidades con Mercedes-Benz (1954-1955).

Cruce el Paso de los Andes

Antes de llegar a la frontera con Chile, los Andes mendocinos a más de 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar fueron testigos por más de cuatro horas de la velocidad que este híbrido puede alcanzar con 250 kilómetros por hora en tramos abiertos. Sin embargo, por seguridad, la velocidad se redujo considerablemente.

Sirve mucho para estos viajes largos, la MBUX Superscreen, pues integra la pantalla central (14,4”) y del pasajero (12,3”) bajo una única superficie de vidrio, creando un panel digital integrado en el tablero. La del acompañante incluye un sistema de privacidad con cámara que evita distracciones al conductor, mientras permite ver diversos contenidos multimedia.

El nuevo sistema del Clase S permite instalar más de 40 aplicaciones de audio, video, productividad y entretenimiento, con un catálogo en constante expansión.

¿Y la música en el trayecto? Pues bien, el sistema de sonido 4D Burmester de Mercedes-Benz ahora cuenta con altavoces más grandes ofreciendo una experiencia óptima gracias al procesamiento digital avanzado, que distribuye el sonido en todo el interior de forma natural, casi como estar “encapsulado” en una nave cuya acústica es imperturbable.

Estabilidad y solidez en Camino Los Caracoles

Quizás esta parte fue la más desafiante para el nuevo Clase S en las alturas de Chile. Sin embargo, las curvas por poco más de 20 minutos y en algunas a casi 95 kilómetros no fueron un impedimento. La estabilidad del vehículo se comportó diez puntos gracias al sistema E-Active Body Control, con una dirección trasera —de 4,5° o hasta 10°—, se logra una combinación de confort y agilidad.

Ya en la capital, Santiago de Chile, el tráfico como en toda gran urbe no fue un problema para el Clase S de Mercedez Benz. Su MBUX Surround Navigation ayudó a los test drivers a una mejor conducción gracias a una vista 3D en tiempo real del vehículo (lado del conductor) y su entorno. Asimismo, gráficos durante la conducción que representaban a otros elementos en la vía como autos, bicicletas y peatones.

Cabe señalar que el nuevo sedán tiene diez cámaras en su exterior y puede llegar a 14, pero dependerá de la configuración del usuario.

La gira por esta parte del mundo culminó en el Museo de la Moda, donde estuvo el CEO del Grupo Kaufmann representante de Mercedes-Benz, Alexander Köhler, y Sebastian Russi del Rio, gerente general, y junto a propietarios participaron en el lanzamiento que conectó historia y modernidad.

El Clase S al lado de la réplica del Benz Patent-Motorwagen, creado por Carl Benz en 1885-1886. Foto: Pei Lei / Car Magazine China

“La historia con Mercedes-Benz empezó en el año 50 de Kaufman, entonces somos de los distribuidores más antiguos del mundo y cuando uno quiere honrar el trabajo y el compromiso de una marca, también son cosas que hay que valorar. Un socio tan antiguo como Kaufman que lo ha acompañado por la mitad de toda la historia que existe, creo que es una razón muy fuerte", dijo a El Comercio.

La gira mundial de este destacado equipo, que también estuvo en varias ciudades de Europa, concluirá en Stuttgart, en octubre de 2026, donde comenzó la historia de Mercedes-Benz.