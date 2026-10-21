Omoda presentó mundialmente este martes 20 de octubre su nuevo Omoda X, un crossover con el que la marca china busca abrirse espacio entre quienes buscan un vehículo con apariencia deportiva, pero sin renunciar a una imagen robusta. El modelo fue mostrado en Wuhu, China, durante el Omoda X Night, un evento que combinó automóviles, música, moda y tecnología en el marco de la Chery International User Summit 2026.

El nuevo vehículo presenta una propuesta diferente dentro de la familia de la marca. Con unos 4,6 metros de largo, el Omoda X se sitúa por dimensiones entre el Omoda 5 y el Omoda 7. Su diseño exterior apuesta por trazos más marcados, una firma luminosa de aspecto agresivo y proporciones que buscan transmitir movimiento incluso cuando el vehículo está detenido.

Omoda X hace su estreno: el nuevo crossover chino que combina diseño deportivo y espíritu todoterreno. (Foto: Rogger Fernández).

¿Cómo es el Omoda X?

Además, Omoda incorpora elementos propios de los todoterreno, especialmente en la construcción visual de la carrocería. A ello se suman formas geométricas pronunciadas y referencias a la estética ‘mecha’, una corriente asociada a robots y máquinas de apariencia futurista que le da al modelo una personalidad distinta.

Puertas adentro, la propuesta mantiene esa intención de combinar diseño y tecnología. El habitáculo cuenta con un cuadro de instrumentos digital integrado en el salpicadero y una pantalla multimedia vertical, con formato similar al de una tablet y con posibilidad de movimiento.

En la consola central aparece además un mando giratorio junto al botón de encendido, una configuración que permite gestionar distintas funciones del vehículo, entre ellas los modos de conducción. Más allá de sus características, la presentación del Omoda X también refleja la estrategia de la compañía para acercarse a nuevas generaciones de consumidores y ampliar su presencia fuera de China.

Omoda presentó en China su nuevo crossover, un modelo todoterreno de aspecto ‘mecha’ que apuesta por una imagen deportiva, detalles futuristas y un interior cargado de tecnología.

¿Omoda X llegará al Perú?

Por ahora, el Omoda X no tiene fecha oficial de llegada al Perú ni precio de lanzamiento confirmado. Su estreno mundial acaba de producirse en China y la marca todavía no ha informado cuándo comenzará su comercialización en nuestro país, por lo que habrá que esperar nuevos anuncios para conocer si este crossover formará parte de su oferta peruana.

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