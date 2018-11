Una vez más: Jeep Wrangler es elegido 4x4/SUV del Año

Por noveno año consecutivo, el vehículo Jeep Wrangler recibe el título de “4X4/SUV del Año” en la Convención de la Asociación del Mercado de Equipamiento Especializado (SEMA) realizada en Las Vegas.



Jeep Wrangler sigue siendo el único vehículo en obtener este reconocimiento desde el lanzamiento de los SEMA Awards en 2010. Wrangler ganó en esta categoría al ser el vehículo más accesorizable en su clase, de acuerdo a los votantes en SEMA.



Asimismo, por segundo año consecutivo la Ram 1500 fue reconocida como una de las tres finalistas en la categoría “Pickup del Año” (Truck of the Year), mientras que el Dodge Challenger fue finalista en la categoría “Auto del Año” (Car of the Year).

"Una vez más, el Jeep Wrangler fue elegido como el favorito de la comunidad de posventa, con más gente votando por el Jeep Wrangler como el SEMA "4X4/SUV del Año", dijo Chris Kersting, Presidente y CEO de SEMA. "Ya sea que los conductores estén adaptando el Jeep para conducir todo el día o para conducir todos los días, hay opciones excepcionales disponibles para los dueños de un Jeep", remarcó.

Los Premios SEMA, lanzados en 2010, son el premio del Fabricante de Equipo Original (OEM, por sus siglas en inglés), que reconocen a los vehículos más populares que se exhiben y presentan accesorios.