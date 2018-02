Isla de Man: Lanzarán videojuego de la mítica carrera

En el mundo de las motos existe una carrera que podría ser similar a lo que es el Dakar o las 24 Horas de Le Mans. Se trata de la mítica carrera Isla de Man TT, donde los competidores dan varias vueltas a toda la isla (recorren poco más de 65 kilómetros), con la particularidad que los promedios de velocidad son superiores a los 200 km/h con picos de hasta 332 km/h.

Esta singular y peligrosa competencia (más de 250 muertos en desde su primera edición en 1907), ahora llega al mundo de los videojuegos de la mano de los desarrolladores de Bigben Interactive bajo el título de TT Isle of Man: Ride on the Edge.



Si bien no se pueden ver mayores detalles en el tráiler, lo cierto es que gráficamente el juego se ve espectacular. Para esto los chicos de Bigben han pasado varias noches en la isla inglesa para reproducir al detalle todo el recorrido.



El videojuego estará disponible a partir del 6 de marzo tanto para PC, Play Station 4 y Xbox One.