¿Cuánto más grande es que el Grand Cherokee? Pues la versión “L” (large) mide 5,2 metros de largo, tiene capacidad para 7 pasajeros adultos y una capacidad volumétrica de 2.400 litros. Por su parte, el Grand Cherokee convencional mide 4,9 metros de largo, tiene capacidad para cinco pasajeros y ofrece una capacidad volumétrica de 1.500 litros.

El Grand Cherokee L es un SUV del segmento D, midiendo 5,2 metros de largo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Este SUV de 5,2 metros de largo es visualmente imponente. Es grande y tiene casi el mismo tamaño que un pick-up mediano. Evidentemente, es un concepto de vehículo diferente y con una estética más urbana.

Respecto al Cherokee convencional, el diseño de la carrocería exterior varía muy poco. Lo único contrastante es que el Cherokee L tiene un pilar D mucho más grande y del mismo color que la carrocería, mientras que en el convencional es pequeño y de color negro. Otro elemento diferente es que tiene un aro de 20″.

El Grand Cherokee L puede remolcar más de 3.5 toneladas, asimismo cuenta con un sistema de balanceo de remolque. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En lo que concierne a su equipamiento, es completo. Todo el juego de luces es LED, pudiéndose regular los faros principales en la altura. Durante nuestra experiencia en la carretera, evidenciamos una excelente potencia de las luces para iluminar nuestra ruta por la carretera de Canta en la sierra de Lima. También ofrece ganchos de remolque, para alguna aventura off-road y barras en el techo funcionales.

Sobre sus dimensiones, mide 5.204 mm de largo, 1.979 mm de ancho y 1.815 mm de alto. La distancia entre ejes es 3.091 mm, mientras que la altura libre al suelo es 277 mm. Pese a que esta versión de la quinta generación no está diseñada para el todoterreno puro, sus cotas son decentes. Tiene un ángulo de ataque de 30,1°, un ángulo ventral de 22,6° y un ángulo de salida de 23,6°. Esa buena cota central se debe en gran parte a su despeje al suelo y sus neumáticos de alto perfil que elevan al vehículo.

Esta versión Limited es parte de la quinta generación del Grand Cherokee. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Respecto a otras capacidades, su tanque de combustible es 23 galones de gasolina premium, el peso bruto vehicular es 2.948 kg y la capacidad de carga máxima es 640 kg.

Un punto muy positivo de este Cherokee es que su maletero es amplio aun cuando la tercera de filas está en uso. En concreto, en esa situación caben hasta 487 litros, por lo cual se podrían acomodar maletas medianas en forma vertical. En caso de que ese espacio te quede corto, se puede abatir eléctricamente la tercera y segunda fila hasta alcanzar los 2.396 litros de capacidad. Tranquilamente, se podría llevar hasta un sofá mediano de tres plazas. Adicionalmente, integra puntos de sujeción para llevar las bolsas de compras. Y, ¿dónde quedaría el espacio de la rueda de repuesto? En este caso, está por debajo de la carrocería, tal como lo tienen los pick-up. Ubicarla en ese lugar es una solución sencilla para aumentar el espacio de carga, pero en ciudades no seguras como Lima podría ser un aspecto a tomar en cuenta.

Sobre el ingreso al vehículo, las puertas tienen gran apertura, aunque no encontramos un estribo lateral que permitiría un mejor acceso a personas de la tercera edad y niños. Ya en el asiento del piloto, se percibe un buen bullido de los asientos tapizados en cuero, los mismos que se pueden ajustar eléctricamente. Incluso, cuenta con ajuste para la zona lumbar. En este SUV puedes viajar muy confortable, gracias a la ventilación y calefacción de los asientos delanteros y de la segunda fila. El climatizador es trizona y los ocupantes de la segunda fila pueden regular la temperatura del aire. Para la tercera fila también hay ductos de ventilación.

El interior del Jeep Grand Cherokee L. (Foto: Jeep) / Jeep

Entre las principales características útiles están las múltiples tomas de USB, el techo panorámico, el cargador inalámbrico, así como los nueve altavoces premium firmados por Alpine más un subwoofer. Durante nuestra experiencia, no percibimos un recalentamiento de nuestro celular cuando se estuvo cargando, además que la calidad de sonido es de alta fidelidad.

La pantalla táctil Uconnect de 10,1″ tiene una interfaz rápida, a su vez que los gráficos muestran nitidez. En esta pantalla se proyecta la cámara trasera y la cámara familiar (interior) para observar a los pasajeros de la segunda y tercera fila. En la consola central, también encontramos botones atajos como las luces de emergencia o la desactivación del asistente de mantenimiento del carril. Luego, tiene un tablero multifunción de 10,25″, mandos al volante y paddle shift.

A diferencia del Grand Cherokee convencional, las versión L ofrece una opción de retrovisor digital gracias a una cámara adicional en la sección superior del parabrisas trasero. (Foto: Jeep) / Jeep

En la columna central está ubicada la perilla electrónica de cambios, el selector de los modos de manejo (normal, sport, mud y sand), el frenado autohold, entre otros. Todos estos elementos son fáciles de usar y accionar. En cambio, más allá de una cuestión de gustos, no consideramos que el freno electrónico de emergencia esté por debajo del volante o muy cerca a la palanca para abrir el capot. A nuestra perspectiva, al estar fuera del alcance de la visión, podría ser más complicado accionarlo en una en una situación de emergencia. Sería más fácil de aplicarlo cuando está alrededor de la palanca de cambios.

Sobre la calidad de los materiales, se perciben de buena calidad. En la columna central hay materiales tipo piano black y también algunos tapizados con materiales que simulan madera. En ese sentido, el interior se ve lujoso, aunque hay que tener cuidado con algunas piezas fáciles de rayar.

Sobre la habitabilidad en las plazas traseras, la evaluación es positiva. El piso de la segunda fila es casi plano y el ocupante del medio viajará sin ninguna molestia. Lógicamente, el respaldar central es ligeramente más duro al encontrarse el reposacodos. La tercera fila también es amplia y consideramos que ingresan cómodamente adultos de hasta 1,8 metros de altura.

Las tres filas de asientos están tapizadas en cuero y tienen un excelente bullido. (Foto: Jeep) / Jeep

Cambiando de aspecto, bajo el capót tiene un poderoso motor aspirado V6 Pentastar de 3,6 litros que genera 293 hp a 6.400 rpm y 353 nm a 4.000 rpm. Tiene una relación peso-potencia de 7,8 kg/hp y acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos.

Nosotros no calculamos a precisión su aceleración, pero lo que sí experimentamos es la gran potencia que tiene para sobrepasar otros vehículos, inclusive en el ascenso hacia la sierra. La verdad es que su transmisión automática de 8 velocidades se acopla muy bien a este motor, evitando que se ahogue entre marcha y marcha. En ese sentido, no percibimos una pérdida de fuerza pronunciada, solamente observamos un ligero aumento de la revoluciones.

También te contamos sobre su rendimiento, a pesar de no ser lo más importante para el usuario que cuenta con los US$77.990 para comprar este carro. En todo caso, sí es relevante cuando viajas a rutas en donde no hay grifos o estaciones de servicio. En esa línea, durante la subida hacia los 4.600 metros nos rindió 16 km/galón, mientras que en el descenso obtuvimos 21 km/galón. El consumo de subida fue muy similar a otros SUV de su categoría, pero en el descenso fue ligeramente inferior. De todas maneras, no descartamos que se pueda obtener un mejor rendimiento en otras circunstancias.

El andar es agradable. No solo los neumáticos de alto perfil ayudan a amortiguar las irregularidades, sino que tiene un sistema de suspensión independiente en ambos ejes con amortiguación a gas y barras estabilizadoras. Por señalarlo de una manera, este sistema es muy poderoso y hace lo posible por mantener estable al vehículo.

En general, durante las curvas el carro es muy seguro. En las curvas abiertas es muy estable, así conduzcas a 90 km/h. En cambio, en las curvas cerradas debes tener mayor precaución e ir más despacio. Es un vehículo con una gran distancia entre ejes y tiene un centro de gravedad medianamente alto, por lo que el sobreviraje (las ruedas se traseras deslizan hacia el exterior de la curva) se puede dar. La fuerza centrífuga no perdona y más en carros de grandes dimensiones.

Por último, sus capacidades off-road se remiten a las que desarrolla un 4WD. Es decir, es un 4x4 para realizar off-road hasta un nivel casi medio. Pese a que esta versión no tiene una caja reductora con 4H y 4L, recordemos que el Cherokee siempre conservará ese ADN todoterreno de toda la vida.