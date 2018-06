John Cena y Ford llegan a un acuerdo para ponerle fin a una demanda interpuesta

La disputa entre Ford y John Cena llegó a su fin. Según informa el portal Jalopnik, la compañía norteamericana retiró la demanda interpuesta a la estrella de la lucha libre luego que éste decidiera vender su Ford GT.

Recordemos que, tras el lanzamiento de su deportivo al mercado, Ford realizó un minucioso proceso de selección para elegir a los 500 afortunados que podrían llevarse un GT a casa. Uno de ellos terminó aparcado en la mansión de John Cena.

El problema surgió cuando el luchador decidió vender su ejemplar del Ford GT luego de dos semanas de recibirlo. De este modo, John Cena incumplió el contrato de venta que firmó en el cual se comprometía a esperar un mínimo de 24 meses antes de vender su auto.

Jalopnik afirma que ambas partes se juntaron para negociar y ponerle fin al proceso. Así, el luchador aceptó pagar un cierto monto a la compañía norteamericana para evitar que la demanda prosiga y su imagen se vea envuelta en este tipo de polémicas.

Por el momento Ford no se ha pronunciado respecto a este tema. Sin embargo, se sabe que la firma ha interpuesto una demanda a New Autos Inc., compañía encargada de realizar la venta del Ford GT de John Cena.