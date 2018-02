La noticia de que el Mercedes-AMG G63 iba a salir del mercado cayó como un baldazo de agua fría para muchos. Sin embargo, antes de ello la compañía alemana decidió lanzar al mercado una nueva generación de su icónico modelo.

No pasó mucho tiempo para que el especialista Lumma Design decida realizar un trabajo de personalización al todoterreno de Mercedes. Es así que nace el Mercedes-AMG C63 by Lumma, una versión más potente y agresiva como nunca antes viste.



Las mejoras realizadas por Lumma no solo se notan en la parte estética del Mercedes-AMG G63, sino también en la mecánica. Así, el especialista también ofrece un programa de potenciación garantizado para el motor V8 del Clase G.



Esta edición especial será presentada oficialmente durante el Salón de Ginebra 2018. En la siguiente galería conocerás todos los detalles del Mercedes-AMG G63 potenciado por Lumma Design.