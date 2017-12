Mira estos divertidos autos que se contagiaron de la Navidad

Resulta un poco complicado no contagiarse de la Navidad. La decoración temática está presente en casas, centros laborales, shoppings, colegios, universidades, etc. Pero, aunque usted no lo crea, algunos conductores también se animan a ‘adornar’ sus autos durante estas fechas.

La mayoría de ellos busca decoraciones muy simples como poner un ambientador en forma de árbol o un pequeño muñeco de Navidad. Sin embargo, también están quienes adornan de manera creativa (y hasta excesiva) sus autos.



En la siguiente galería te dejamos una lista con 10 autos que fueron adornados por completo para celebrar la Navidad. Todos ellos sorprenden y divierten por el empeño y creatividad usada durante su decoración.