"Moteros con causa": la película que reconoce el esfuerzo de los que van en moto

Todo aquel que se movilice en moto o mototaxi seguramente ha vivido experiencias de todo tipo. Aventuras, deporte, diversión, entre otras historias fueron la base de inspiración para crear "Moteros con causa"; una campaña que busca reconocer el esfuerzo diario de los amantes de estos vehículos.



Se trata de la primera película de moteros del Perú, que llega con el apoyo de Mobil. Un filme que busca homenajear a quienes gracias a la moto pueden alcanzar sus metas. “Nosotros vemos la motocicleta como vehículo de progreso porque de esta surgen verdaderas historias de superación”, explica Kenneth Siefken, gerente general de Mobil.

HISTORIAS QUE INSPIRAN

Para elegir estas historias lo primero que se hizo fue seleccionar aquellas que evidenciaban el crecimiento de los personajes. Luego, según el director Diego Ante, se consideró mostrar cómo eran ellos como personas en la vida real. Es así que en cada uno de los cortometrajes es posible ver que cada motero tiene una causa que los inspira a llegar más lejos.



Una de las historias que se cuentan es la de María del Pilar López una mototaxista de Tarapoto. En su cortometraje “María a toda máquina”, ella cuenta que siempre le llovieron críticas y adjetivos negativos por dedicarse a un “oficio de varones”.



“Cuando yo manejaba los otros conductores me miraban raro. Pero como soy necia y terca aprendí a manejar. A pesar de que los hombres me criticaban y me decían cosas como ‘marimacha’ o vete a la casa”, confiesa López. Pero a punta de perseverancia construyó su hogar y brindó educación a sus hijos. La versión animada de esta historia muestra cómo se pueden romper estos paradigmas a través de una divertida carrera de mototaxis.



Otras historias son las de Carlos Rengifo en "La Hiena", la de Lenin Rengifo en "Ruta 66", y la de los esposos Vanny y Christian en "La Llegada". Si eres un motero y deseas contar tu historia, puedes hacerlo a través de www.moterosconcausa.pe