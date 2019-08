Motos: ¿Por qué es importante utilizar un casco al conducir?

Son la solución perfecta para el tráfico de la ciudad. Las motocicletas se han convertido en uno de los medios de transporte preferidos por los peruanos. Sin embargo, movilizarse sobre dos ruedas nos expone a algunos peligros para los cuales debemos estar preparados.

Uno de los elementos que resultan indispensables en las motos son los cascos. Estos accesorios, además de ser obligatorios, cumplen la función de salvar la vida tanto del conductor como del pasajero.

La finalidad de un casco de seguridad es reducir la posibilidad de que el ocupante sufra un golpe en la cabeza en caso de un accidente o caída. Por el contrario, quienes no utilizan este elemento suelen tener altas probabilidades de sufrir lesiones o hasta perder la vida.

“Con el tiempo, muchos motorizados optan por no llevar el casco en su recorrido debido al calor o la temperatura elevada en verano. Lo que no saben es que existen cascos recomendados para esta época, por lo que no tienen excusa para no utilizarlo”, asegura Eliana Díaz, vocera de Pulsar en el Perú.

La especialista nos explica tres beneficios en seguridad que brinda un casco a los conductores de motocicletas.

1. En caso de impacto, el casco distribuye la fuerza de impacto por toda la cabeza. Esto evita que se concentre en una sola área y se genere un trauma grave.

2. Brinda protección en caso de caídas de piedras u objetos al momento de conducir. Además, protege la vista de la arena y tierra.

3. Evita que la cara o cabeza sufra raspados debido al arrastre en caso de caídas sobre la pista.

difusión

Tan importante como llevar el casco es conocer qué modelo es el más recomendable. Para ello, los conductores deben conocer en detalle los aspectos en seguridad que presenta este elemento. Por sus características, pueden encontrar los siguientes:

Casco integral. Se encuentra cerrado por completo y cubre las orejas, nuca, rostro y mentón. La parte delantera se mantiene fija.

Casco articulado o modular. Cuenta con las mismas características que un casco integral. Sin embargo, la parte delantera se puede elevar. Resulta una opción ideal para usar en verano o en ciudades donde la temperatura es elevada.

Casco doble visor. Lleva un visor de policarbonato resistente a los rayos UV. Además, cuenta con un protector interno que mejora la visibilidad durante los viajes.

Eliana Díaz asegura que en el Perú no existe una regulación ni penalización en cuanto al uso y venta de cascos no certificados. Sin embargo, algunas marcas como Shaft ofrecen este tipo de productos.