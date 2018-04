Ahora podrás conocer al único Lamborghini Miura Jota en el mundo | FOTOS

Un ejemplar que volverá locos a los amantes de los autos. El Lamborghini Miura Jota, versión no tan popular del que solo se creó un ejemplar, será exhibido durante las próximas semanas en el Museo Ferruccio Lamborghini ubicado en Sant’Agata Bolognese, Italia.

La historia cuenta que Bob Wallace, ex jefe de desarrollo de Lamborghini, tuvo la genial idea de crear una versión mucho más atrevida del histórico deportivo. Para ello, Wallace tomó un Miura S al que sustituyó el chasis por uno más rígido, utilizando Avional (derivado del aluminio) y plexiglás para las ventallas en lugar de vidrio.

La suspensión del Miura S también fue modificada, adquiriendo ahora una de prestaciones mucho más deportivas. Por otro lado, el potente motor V12 de 3.2 L también sufrió un cambio, pasando de los 370 caballos hasta los 440 caballos del Lamborghini Miura Jota.

Luego de que Wallace presentara su creación antes las cabezas de la compañía, Ferruccio Lamborghini decidió que no sería un proyecto que continúe, pues no tenía intención de desarrollar versiones de competición. Así, el Lamborghini Miura Jota fue vendido a un particular, quien años después sufrió un accidente e incendió la unidad por completo.

La unidad que estará en exposición es en realidad una réplica del legendario Lamborghini Miura Jota. El dueño de este ejemplar es un aficionado de la marca que invirtió varios miles de dólares a lo largo de 15 años para fabricar este auto de aspecto admirable.