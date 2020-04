La amenaza de la pandemia originada por el coronavirus ha obligado a la sociedad a mantenerse en cuarentena. Por ello, es necesario buscar ciertas actividades para entretenerse en casa durante estos días.

Una buena alternativa pueden ser los videojuegos. Si eres un apasionado de los autos, debes saber que existe una gran variedad de alternativas disponibles para todo tipo de consolas. Todos ellos ofrecen diversión, velocidad, adrenalina y pone a prueba tus habilidades en la conducción.

A continuación, te presentamos una selección con 10 videojuegos de autos que puedes disfrutar desde tu casa durante esta cuarentena:

1. GRAN TURISMO SPORT

Gran Turismo es el videojuego más exitoso de automovilismo en PlayStation, desde la aparición de su primera generación. En su más reciente entrega, el videojuego brinda una experiencia mucho más completa por medio de los eSports y la Realidad Virtual. Disponible para PS4 y es compatible con VR.

2. ASSETO CORSA COMPETIZIONE

Al margen de los detalles en los circuitos y vehículos, el gran atributo de este videojuego se encuentra en su simulador de conducción. De hecho, ha sido catalogado como el más realista que se ha creado. Disponible para PC (Windows). Pronto para PS4 y Xbox One.

3. BURNOUT PARADISE REMASTERED

Juegos de carreras ilegales en circuitos urbanos donde la velocidad y los impactos son diversión asegurada en cada carrera. Para su segunda entrega, Paradise City, además de contar con grandes aventuras incluye un playlist con grandes temas de Guns N’ Roses, Alice in Chains o Faith No More. Disponible para PC (Windows), Xbox One y PS4.

4. DIRT RALLY 2.0

Ideal para los amantes del rally. Este videojuego cuenta con la licencia de la FIA World Rallycross Championship, y podrás encontrar 50 autos clásicos de competencia y 6 escenarios reales de rally. Disponible para PC (Windows), Xbox One y PS4.

5. F1 2019

La máxima competencia de automovilismo plasmada en un videojuego. Esta entrega ha logrado plasmar toda la pasión, adrenalina y velocidad que vive cada uno de los equipos de la Fórmula 1. Disponible para PC (Windows), PS4 y Xbox One.

6. FORZA HORIZON 4

En cuanto a la propuesta visual, este videojuego es el más destacado de la lista. Sus gráficos en 4K te permiten disfrutar de la conducción de increíbles vehículos. Comparte un mundo abierto inspirado en Gran Bretaña en el que disfrutarás los contrastes del terreno. Disponible para PC (Windows) y Xbox One.

7. ASPHALT 9 LEGENDS

A pesar de no contar con modelos de grandes marcas como Ferrari, Lamborghini o Porsche, el videojuego ofrece un total de 70 niveles para que pongas a prueba tus habilidades y realices piruetas al volante del auto. Disponible para Nintendo Switch, Android, iOS, PC (Win10 y Mac OS).

8. GRID

Este videojuego te permite vivir distintas sensaciones, disfrutar de los modos de conducción arcade y simuladores de conducción. Disponible para PC (Windows), Stadia, PS 4, Xbox One. Versión Autosport en Switch, iOS y Android

9. MARIO KART 8 DELUXE

Ningún juego de competencia de autos ha sido tan disfrutado por niños y adultos. Se trata del juego más vendido de Nintendo Switch y ofrece la máxima diversión en una partida entre dos o más personas. Disponible para Nintendo Swtich y Wii U.

10. PROJECT CARS 2

Elige entre 180 distintos tipos de vehículos para competir en 140 circuitos con diversas superficies en 60 locaciones diferentes. Además, podrás disputar distintas competencias como el Indycar o Rallycross por periodos de hasta 24 horas. Disponible para PC (Windows), PS4 y Xbox One.

