“Todos los años hay un campeón, pero no siempre hay un gran campeón”, decía Ayrton Senna, el expiloto de la Fórmula 1 y considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. Y es que todos quieren llegar al podio; es natural. Pero son pocos los pilotos que logran hacer historia.

Y ganar la competencia peruana de automovilismo más importante es una motivación aún más grande. Este 1 de marzo, en el autódromo La Chutana, se correrá la 50 edición de Las 6 Horas Peruanas, la histórica y tradicional carrera nacional de circuito y una de las más antiguas.

El primer registro de Las 6 Horas Peruanas data del 24 de mayo de 1964. Por entonces, se trataba de una modesta competencia que tenía como punto de partida el Campo de Marte, y que en un trazado de 3 kilómetros recorría la Av. De la Peruanidad, calle Nazca, Av. Salaverry y finalizaba en el Óvalo Jorge Chávez.

Hoy, 56 años después de aquella primera edición, se busca marcar un nuevo hito en la historia del automovilismo a nivel mundial, ya que se convertirá en una de las carreras más longevas que actualmente se disputan en Sudamérica.

LOS MÁS GANADORES

A lo largo de sus 49 ediciones, los seguidores de Las 6 Horas Peruanas han disfrutado de los triunfos de decenas de pilotos. Sin embargo, y como en toda competencia, existe un podio al cual solo se accede con la mayor cantidad de triunfos.

Hoy encontramos a un grupo de seis pilotos peruanos que han acumulado más victorias en la historia de la competencia. Lidera la tabla Christian Kobashigawa, quien en el 2019 logró obtener su sexta victoria. Igual cantidad de triunfos mantiene Ricardo Dasso.

La década de los años 80 estuvo dominada por el piloto Gaspare Dalla Francesca, quien acumuló un total de seis victorias en Las 6 Horas Peruanas. Unos escaños más abajo en la tabla de triunfos se encuentran Tito De La Flor y Juan Manuel Polar, ambos con cuatro títulos. Finalmente, Raúl Orlandini acumula tres victorias.

BUSCANDO EL TRIUNFO

La 50 edición de Las 6 Horas Peruanas también es la oportunidad perfecta para que algunos pilotos nacionales debutantes y no debutantes luchen por imponer sus condiciones y lograr alcanzar el premio mayor.

Brian Rodrigo Donayre

El piloto de 30 años ya ha participado de Las 6 Horas Peruanas. En el 2017, el año de su debut, alcanzó el tercer lugar. Dos años después, Rodrigo culminó la competencia en la cuarta posición. Sin embargo, este año a bordo de su Seat Ibiza SC planea imponerse en su categoría (TC Light).

¿Cómo te has venido preparando para esta competencia?

Estoy trabajando de la mano de un nutricionista y entrenador para mejorar mi condición física y mental, ya que esta carrera es muy desgastante y demanda mucha concentración.

Así como la preparación física y mental, resulta importante el tema mecánico.

Vengo preparando el auto con la ayuda de mi equipo de mecánicos para dejarlo en óptimas condiciones y evitar contratiempos que nos alejen del objetivo.

¿Cómo aprovechas tu experiencia en Las 6 Horas Peruanas del 2017 y 2019?

La experiencia de haber competido en ediciones pasadas me ha ayudado a conocer bien las dificultades que puedes tener antes y durante la competencia.

Julio Guzmán

La experiencia de Guzmán en competencias es innegable: participó tres años en Carreras de Endurance en el Campeonato de Circuito Turismo Competición (CCTC), cinco años en Autocross y tres ediciones de Las 6 Horas Peruanas.

Este año, a bordo de su Honda Integra Type R, el piloto peruano buscará escribir su nombre en la tabla general de la competencia más importante del Perú. La categoría en la que compite Guzmán es la TC1600.

¿Cómo te preparas para una carrera de largo aliento?

La preparación tanto física como mental data de hacer varios meses. Además, existe una gran organización que conlleva el desarrollo del auto y las piezas que necesita, enfocándonos en la duración de la carrera.

¿Cómo obtienes el equilibrio necesario para ello?

Llevo una vida saludable con una combinación de ejercicio y una alimentación balanceada. Además, entreno constantemente en pista con el auto para seguir desarrollándolo y sintiéndolo como si fuera parte de mí. Así puedo identificar posibles mejoras y/o fallas que se puedan presentar.

¿Qué cualidades consideras que destacan en tu conducción?

La perseverancia y competitividad son dos cualidades que logran que tenga un manejo fino y constante en pista enfocándome en mi objetivo.

Esta será tu cuarta participación en la carrera. ¿Hasta dónde piensas llegar?

Mis expectativas son mantener el primer puesto en mi categoría y posicionarme en un buen puesto en la general; mi objetivo es completar las seis horas de carrera y cruzar la meta.

Daniel Paulet

Uno de los más jóvenes y debutante en la competencia. Paulet disputó Las 3 Horas Peruanas en el 2019, las últimas fechas del Campeonato Circuito de Turismo Competición (CCTC) y corrió Las 6 Horas de Karting.

El piloto de 23 años correrá en la categoría Volkswagen Gol R Cup, una monomarca en la que todos utilizan el mismo vehículo, el Volkswagen Gol R. Por ello, la diferencia será determinada por la preparación y habilidad en la conducción del piloto.

¿Cómo llegas a la 50 edición de Las 6 Horas Peruanas?

Me he venido preparando hace dos meses para esta competencia. En lo físico, estoy haciendo una dieta y rutina de ejercicios que me permite aguantar las altas temperaturas y larga duración de la carrera. En cuanto a lo mental, la concentración es importante para sacar un buen resultado en la carrera.

En el año de tu debut buscas dar la sorpresa…

Sí, mis expectativas para esta carrera son muy grandes. El objetivo para la edición 50 de Las 6 Horas Peruanas es ganar la categoría y, por qué no, soñar con un puesto en el podio de la general. Debemos recordar que miembros de nuestra categoría anteriormente han sabido sacar grandes resultados.

¿Qué debemos esperar de tu estilo de conducción?

Creo que mi conducción he venido mejorando mucho gracias a los entrenamientos que recibo en Chubi Zani Racing School. Si debo resaltar alguna de mis cualidades serían la calma y la precisión. Definitivamente guardar la calma en momentos de alta tensión es importante para no cometer errores innecesarios que pueden costarnos mucho tiempo detenidos, o incluso quedarnos fuera de la carrera.

Máximo Chacaltana

En su primer año en Las 6 Horas Peruanas, Chacaltana obtuvo el triunfo de la categoría TC Light B. Para esta edición, el piloto peruano de 23 años buscará el triunfo en la categoría TC Light al volante de su Toyota AE-101.

Esta es una carrera en la que estará conduciendo a altas temperaturas por dos horas. ¿Cómo lo enfrentas?

He tenido una preparación mental, física y de conducción. En esas condiciones existe el riesgo de poder volcarte o chocarte. Por eso, he tenido un entrenamiento de alta intensidad combinado con CrossFit. Probaremos el carro esta semana con las nuevas mejoras y esperemos bajar nuestro tiempo.

¿Cuál es tu objetivo para la edición 50 de la carrera?

Estas 6 horas peruanas también salimos a ganar. Nos venimos preparando desde meses y ya armamos nuestra estrategia.

¿Qué cualidades consideras que destacan en tu conducción?

Me considero un estratega. Las personas me conocen por llevar el auto y mi conducción al límite.

