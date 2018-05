Sale a subasta el Aston Martin DB5 conducido por James Bond

Los seguidores de James Bond lo recuerdan por su habilidad para desenvolverse de manera adecuada en escenarios donde se escuchan disparos, explosiones y hasta persecuciones. Sin embargo, muchos de sus escapes no los lograría sin su característico Aston Martin.

Precisamente uno de los autos conducidos por el Agente 007 ha salido a subasta. Se trata de un Aston Martin DB5 plateado de 1965 con el que James Bond se lució en la entrega de acción GoldenEye o El ojo dorado.

El actual dueño del Aston Martin DB5 asegura que lo obtuvo en el 2001 por un monto de US$ 210 mil, convirtiéndose en el artículo más caro relacionado a la saga de acción. Desde entonces, este clásico británico ha participado de exposiciones como el Bond in Montion o The National Motor Museum.

Cabe señalar que el Aston Martin DB5 es un auto clásico comercializado entre 1963 y 1965 por la compañía británica. Estaba disponible en 3 tipos de carrocería (coupé, convertible y shooting brake) y llegaba equipado de un motor de seis cilindros en línea de 4.0 L y 285 caballos de potencia.