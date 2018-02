Salón de Ginebra: el Lancia Stratos queda listo para su retorno

En 2010 muchos amantes del rally pensaron que su sueño se haría realidad con la llegada de una nueva generación del Lancia Stratos. Por ese entonces, el multimillonario Michael Stoschek encargó el diseño a Pininfarina, y se llegó a la conclusión de que el nuevo Stratos se construiría sobre la base de los Ferrari F430.

Para mala suerte de muchos, en Maranello no se dio el visto bueno al proyecto y la idea de un nuevo Lancia Stratos simplemente quedó en el aire. Pero dicha historia está a punto de dar un giro de 180°.



Ocurre que Manifattura Automobili Torino (MAT) ha obtenido el permiso para traer de manera definitiva a la versión moderna del Lancia Stratos. El deportivo ahora tendrá dos cambios sustanciales. En primer lugar, dejará de llamarse Lancia (ahora será New Stratos) y, en segundo lugar, ya no llevará la base de un Ferrari F430.



Lancia Stratos difusión

Por el momento sabemos que el New Stratos contará con un propulsor capaz de producir cerca de 500 caballos de potencia y estará disponible en tres versiones: un superdeportivo de calle, GT Racing y Safari (rally).



MAT ha anunciado que la producción del New Stratos estará limitada a tan solo 25 unidades y muchos ya especulan que su precio podría superar los US$ 750. Habría que esperar hasta el Salón de Ginebra 2018 para conocer mayores detalles del superdeportivo italiano.



Lancia Stratos difusión