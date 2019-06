Audi Show: el evento que reúne los modelos de la marca con precios especiales

Audi ha preparado una campaña con la que busca ofrecer a sus clientes los mejores precios para todos los modelos de la marca. Se trata del Audi Show, evento que estará vigente durante las dos primeras semanas de junio.

Como parte de esta campaña, la compañía de los cuatro aros ha ampliado el horario de atención en sus showrooms Audi Zentrum Derby y Audi Zentrum Lima. Podrás visitarlos de lunes a viernes hasta las 9 p.m. y los fines de semana hasta las 5 p.m.

Los asistentes al evento podrán disfrutar del servicio de Audi, probar el modelo de su agrado y adquirirlos por precios especiales. Además, los clientes podrán acceder a financiamientos en cuotas, cotizaciones de auto en parte de pago inmediatos y solicitar un delivery Test Drive.

Del mismo modo, los clientes recibirán los beneficios del servicio post venta Audi Plus, que incluyen: cero costo de mantenimiento por tres años, cuatro años u 80,000 km de garantía, doce años de garantía contra la corrosión, Audi Service Mobil (asistencia vial gratuita) y descuentos en combustible con la tarjeta Repsol.

Estos son los precios que dispondrán los modelos más vendidos de la marca durante el evento: Audi A3 Sedan (US$ 28.490), Audi A4 (US$ 34.990), Audi Q2 (US$ 36.490), Audi Q5 (US$ 49.990) y Audi Q7 (US$ 69.490).

Para Alexandra Bonnemaison, gerente de Audi en el Perú, la firma alemana busca constantemente innovarse y encontrar la forma de compartir experiencias que permitan vivir de cerca esta evolución.

"Audi Show es una forma de acercar a nuevos clientes a la marca e invitarlos a que vivan una experiencia diferente detrás del volante del auto de sus sueños y que mejor que adquiriéndolos con un súper descuento”, aseguró la ejecutiva.