Cerca de Lima: 5 destinos para visitar en auto, según Luciano Mazzetti | FOTOS

No cabe duda que Luciano Mazzetti es referente de la gastronomía peruana. Y eso no solo se debe a su labor como chef, sino también como conductor de programas de cocina en Movistar Plus y guía de viajes en Viaja y Prueba, su canal de YouTube que hoy sobrepasa las 100 mil suscripciones.

Además de recomendar los mejores ‘huariques’ para disfrutar de las comidas regionales, mediante su canal, Luciano Mazzetti también promueve el turismo interno a lo largo y ancho del territorio nacional.

Aquel espíritu aventurero también se hace presente al momento de dirigirse a sus nuevos destinos. Por ello, el reconocido chef viajero, quien además es embajador de la marca Subaru, no duda en recorrer las carreteras del Perú a bordo de una SUV.

Si estás pensando aprovechar el fin de semana largo, Luciano comparte algunos destinos cerca de Lima para visitar en tu auto o SUV. Recorre la fotogalería y conócelos.

Recuerda siempre que antes de iniciar un viaje por la carretera deberás tomar ciertas medidas de seguridad para evitar sufrir imprevistos que pongan en riesgo tu vida y de quienes te acompañan.