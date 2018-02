El mundo está cambiando y en este caso para bien. El año pasado Arabia Saudita fue testigo de una decisión histórica en su cultura. El 26 de setiembre se aprobó la ley que permite a las mujeres conducir a partir de junio de este año. Algo nunca antes visto en el país árabe.

Ante la decisión, muchos hombres no se sintieron cómodos con la noticia indicando que no estaban preparadas y causarían accidentes. Pero Nissan no piensa como estos hombres y ha decidido ayudar a las mujeres saudíes en este gran paso con su campaña #SheDrives.



Lo que busca Nissan es generar confianza en las mujeres, por lo que tomó a un grupo y les brindó clases de manejo. Eso sí, la gran sorpresa para las señoritas fue quienes serían sus instructores.



“El 2018 está destinado a ser un momento crucial en la historia de las mujeres en el reino. Queríamos lanzar una campaña que fuera tanto emotiva como innovadora, siendo este el espíritu de lo que Nissan trata de lograr. La campaña #SheDrives tiene como objetivo motivar a todas las mujeres de Arabia Saudita con un mensaje claro: Cuando llegue el momento, la decisión de conducir será totalmente suya”, explicó Bader Al Houssami, Director de Operaciones de Nissan Arabia Saudita.