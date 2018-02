TechArt presenta al Porsche Panamera más deportivo de la historia

No ha pasado mucho desde que se presentó la segunda generación del Porsche Panamera. Y esa vez la sorpresa llegó con una versión Sport Turismo, modelo que agranda la maletera, ofrece tres cómodas plazas posteriores y convierte a la berlina alemana en un vehículo familiar.

Pero siempre hay clientes que piden aún más deportividad para todo tipo de modelos, y este Porsche Panamera no es la excepción. Por ello, TechArt ha presentado un programa de personalización que ofrece mejoras no solo en lo estético, sino también en la mecánica del modelo alemán.



Es así que nace el Porsche Panamera Sport Turismo by TechArt, una versión totalmente personalizada que incluye mejoras en lo estético y mecánico. Conoce más detalles en la siguiente galería.