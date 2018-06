El Toyota Supra es un ícono entre los deportivos japoneses y en el mundo existe una versión extrema de este modelo. Hoy, gracias a un video de YouTube, te lo mostramos en detalle.

En el año 2007 la casa preparadora japonesa Top Secret liderada por el ex piloto Kazuhiko “Smokey” Nagata presento en Salón de Tokio esta increíble versión del Supra con un poderoso motor de 903 HP, que sorprendió desde el inicio, hoy once años después That Racing muestra en este video el auto al detalle.



Si bien está basado en un Supra se le han hecho muchos cambios en aerodinámica y mecánica para mejorar su performance. Así el motor original de seis cilindros en línea ha sido sustituido por un V12 de 5,0 litros que desarrolla 903 HP y 103 kg.m de torque, lo suficiente para llevar este Supra a una velocidad máxima de 354,2 km/h.



El auto se puso en venta en enero de este año por la casa de subastas BH Auction y su afortunado dueño pagó 80.700 dólares, un precio cómodo para la gran joya que llevó a su garaje. Conoce más detalles del Toyota Supra con motor V12 en el siguiente video de YouTube.