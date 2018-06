Youtube: Así luce el nuevo videojuego Forza Horizon 4

Si en PlayStation la saga más popular de videojuegos para autos es Need For Speed, Forza Motorsport es su contraparte dentro de las consolas de Xbox. Y para seguir aumentando esa rivalidad esta última acaba de publicar el tráiler de su última entrega, durante la feria de E3 de Los Ángeles.

Se trata del Forza Horizon 4, el cual tiene la particularidad de estar ambientado en las tierras del Reino Unido, con una amplia variedad de escenarios, climas y horarios.

Además, el videojuego para Xbox One y PC contará con un menú de más de 450 vehículos, donde destacan –como se ve en el tráiler- el Bugatti Chiron, el McLaren P1, el Aston Martin Vulcan y hasta un aerodeslizador anfibio.

El videojuego ya se puede reservar y estará disponible desde el 2 de octubre, donde también resalta su mundo abierto y para el que se ha elegido una versión de la canción 'I can see for milles', de The Who.