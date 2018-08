YouTube: Mira el show de Amazon que se convertirá en un videojuego de autos

A pocos meses de que se estrene en Amazon la tercera temporada de The Grand Tour, el programa que protagonizan los recordados ex conductores de Top Gear, el portal de ventas en línea presentó algo que no esperaban sus fanáticos: un videojuego.

En este video de YouTube, la firma mostró el tráiler de lo que será esta extensión del programa, que incluye las voces de Jeremy Clarkson, James May y Richard Hammond.

Por lo que se aprecia en el video, los jugadores podrán completar pruebas en circuitos con los autos que hayan probado los conductores del servicio de Amazon Prime, incluyendo las alocadas modificaciones, como el auto de bomberos de James May, que se vio en la segunda temporada, así como el circuito de pruebas oficial bautizado como Eboladrome.

Aunque no se ha confirmado la fecha de lanzamiento del videojuego The Grand Tour Game, se sabe que estará disponible para las plataformas de PS4 y Xbox One.

La tercera temporada de The Grand Tour se espera para fines del 2018, tal como la segunda temporada de 2017.