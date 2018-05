Youtube: Mira cómo Tesla rompe un récord Guinness con este avión | VIDEO

Tesla no para de romper los conceptos que uno tiene de los autos eléctricos. Primero demostró que estos no tienen que ser feos, luego probó que la autonomía no era menor a la de uno a combustión y ahora acaba de mostrar que también tienen mucha fuerza.

En un video publicado en Youtube, la aerolínea Qantas mostró cómo la SUV Model X P100D remolca nada menos que su Boeing 787-9 Dreamliner, de 130 toneladas, por el aeropuerto australiano de Melbourne.

La letra D de este modelo indica que posee el paquete de batería de 100 kWh, doble motor y tracción integral, que le permitía arrastrar hasta 2,5 toneladas.

Sin embargo, la SUV remolcó las 130 toneladas durante 300 metros, estableciendo un Récord Guinness para los vehículos eléctricos.