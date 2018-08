YouTube: Mira el tráiler del documental sobre la vida de Paul Walker

La repentina muerte del actor Paul Walker sorprendió al mundo en 2013, sobre todo a los fanáticos de la saga de Rápidos y Furiosos. Hoy, cinco años después, los estudios Paramount Pictures lanzan un documental sobre su vida.

Como se ve en el primer tráiler publicado en Youtube, el material fue elaborado con testimonios de familiares y amigos más cercanos, dentro de los que destaca su colega en las cintas de autos Tyrese Gibson, uno de los más afectados por su partida.

Como se recuerda, Walker perdió el control de su Porsche Carrera GT, falleciendo producto del fuerte impacto y el posterior incendio del auto.

El documental se estrena el 11 de agosto en Estados Unidos bajo el nombre de “I am Paul Walker” y es parte de una serie de documentales preparados por Paramount denominada “I am”, la cual contará entre sus capítulos otros con los nombres: “I Am Heath Ledger," "I Am Dale Earnhardt" y "I Am Steve McQueen”.