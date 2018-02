Volkswagen ha presentado en Europa su nueva SUV compacta denominada T-Roc, con la cual buscan dar pelea en el duro segmento donde encontramos vehículos como la Nissan Kicks, Hyundai Creta, Honda HR-V y, claro está, el Audi Q2, con el cual comparte plataforma.

Así Volkswagen entra a un camino difícil y por esto ha tenido que pegar desde el principio con un comercial sumamente llamativo como el que mostramos debajo de estas líneas.



Bajo el eslogan “Algunos no han nacido para seguir el rebaño”, el comercial muestra a un simpático cabrito rebelde y de fondo incluye la canción “Are you Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz. Aquí te dejamos la simpática publicidad.