YouTube: Así suena el potente motor del único Ferrari SP38 | VIDEO

Ferrari anunció hace tan solo unos días que su división Special Projects, unidad encargada de crear superdeportivos únicos en el mundo, había realizado un trabajo excepcional sobre la base del 488 GTB. Es así que nació el Ferrari SP38.

Precisamente esta unidad fue presentada al mundo durante el último Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018 celebrado en Italia. Hasta ahí llegó un aficionado de la marca y usuario asiduo de YouTube, quien compartió con los cibernautas el diseño final del Ferrari SP38.

La firma del ‘cavallino rampante’ ya había anunciado que el SP38 mantenía la misma motorización que el 488 GTB. Sin embargo, este video de YouTube nos muestra que el rugido emitido por este Ferrari único es mucho más potente y agresivo que su antecesor.

Así, el Ferrari SP38 llega equipado de un motor V8 biturbo de 3.8 L que desarrolla 670 caballos. De este modo, el superdeportivo acelera de 0 a 100 km/h en 3 segundos y alcanza una velocidad tope de 330 km/h.

Este video de YouTube también nos permite conocer mayores detalles del interior del SP38. Ahora sabemos que Ferrari no ha apostado por algo novedoso para este one off, el cual mantiene los mismos detalles en alcantara y fibra de carbono.