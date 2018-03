Norte América y Europa vienen pasando por un fuerte invierno y cada vez son más las imágenes que nos llegan de distintas ciudades con sus calles y autos cubiertas de nieve. Pero aunque parezca inofensiva, la nieve puede generar accidentes y aquí te mostramos cómo.

Si bien se trata de una situación que no sucedería en nuestro país. La simulación que realizó The Weather Channel es realmente asombrosa, y muestra porqué es importante retirar la nieve del auto antes de manejar.



La meteoróloga Jen Carfagno explicó –de forma didáctica- que la nieve acumulada sobre el techo del auto no solo se irá desmenuzando poco a poco, sino que también podría desprenderse toda junta como un gran bloque de hielo lo cual podría ser muy peligroso si es que tenemos un auto detrás.



Si viajamos a 100 km/h, un bloque grande de hielo como el de la simulación podría ser similar a que nos impacte una enorme piedra de más de 45 kilos lo cual generaría fuertes daños en la carrocería y luna delantera, e incluso podría decantar en la pérdida de control del auto y con esta un accidente lamentable.



Por esto, los conductores de la zona norte del globo ya está, advertidos en que lo mejor es limpiar y retirar la nieve de su vehículo antes de salir a manejar.