Conforme a los criterios de Saber más

El remake de la ficción argentina “100 días para enamorarse” (Telefé) fue un éxito total. Bajo el nombre “100 días para enamorarnos”, la ficción de Netflix y Telemundo estuvo varias semanas en la lista de las más vistas del servicio de streaming. Pero esta serie/ telenovela que aborda lo que ocurre cuando se intenta salvar un amor que se rompe daba para más, y así llegó una segunda temporada.

Como se recuerda, en la primera entrega de “100 días para enamorarnos” fuimos testigos de los primeros días tras la separación de Constanza (Ilse Salas) y Plutarco (Erick Elías), además del declive del matrimonio de Remedios (Mariana Treviño) y Max (Andrés Almeida). Así como la reaparición de un viejo amor de Remedios, el médico Emiliano (David Chocarro).

"100 días para enamorarnos" estrenó la segunda temporada en Netflix. (Foto: Netflix)

Constanza y Plutarco tienen dos hijos, uno adolescente y otro preadolescente. Además de lidiar con la separación, estos abogados tendrán que intentar llevarse bien con ellos. Si bien son jóvenes amorosos e inteligentes, son afectados por las decisiones que toman sus padres.

Remedios también es mamá. Ella junto a Max crían a Alejandra (Macarena García Romero), una joven trasgénero que a lo largo de la serie se encuentra en búsqueda de su propia identidad sexual. Este personaje es uno de los más complejos y mejor desarrollados de la ficción. Alejandra quien cambia de nombre durante la novela a Alex, también tendrá que enfrentar una verdad que fue ocultada por mucho tiempo por sus padres.

La primera temporada tuvo 57 episodios, y fue interrumpida -como varias otras ficciones- por la pandemia del nuevo coronavirus. En el último episodio, los personajes principales, rompen la secuencia de la ficción y piden a la audiencia que se queden en sus casas para evitar la propagación del virus. Con mascarillas puestas y alcoholes en las manos, indican que pararán de rodar para regresar cuando “todo esto pase”.

Esta secuencia final, bastante emotiva, explica de alguna forma que varias escenas de la primera temporada, sobre todo de los capítulos finales, no se muestran en pantallas y solo fueron mencionados por los personajes.

Imágenes del detrás de cámaras de la serie "100 días para enamorarnos". Serie que está disponible en Netflix. (Foto: Instagram / @100dias)

Segunda temporada

En 35 episodios, mucho menos que la primera temporada, la telenovela de Telemundo y Netflix intenta darle un cierre a la historia que dejaron abierta en abril del 2020. En febrero del 2021, y sin hacer publicidad ni difusión, el servicio de streaming muestra la segunda temporada para la sorpresa y alegría de todos sus fans.

Con protocolos rigurosos, con pantallas verdes y con escenas que muestran pocos personajes, se aventuran a seguir relatando cómo continuará el pacto de 100 días que tienen Plutarco y Constanza para descifrar si quieren seguir juntos o no.

En esta nueva temporada, aparecen personajes antagónicos para complicar las relaciones de los abogados y la relación de Remedios y Emiliano, quienes cada vez se complican más la existencia por no tener una buena comunicación entre ellos.

Detrás de cámaras de "100 días para enamorarnos". (Foto: Instagram / @100diasparaenamorarnos)

Fortalezas

Como ya mencioné en mi anterior reseña de la primera temporada de “100 días para enamorarnos”, esta serie tiene un gran punto fuerte: tiene varios personajes con mini tramas que suman mucho a la historia. En la segunda temporada, siguen explotando esta característica.

Costanza tiene una gran amiga en su despacho, la abogada Jimena Sosa (Sylvia Sáenz). Ella a lo largo de la serie va tomando más protagonismo. Es el personaje hilarante y divertido que todos queremos ver en las pantallas. Esta mujer, que para la segunda temporada ya conocemos que no tiene un matrimonio perfecto, tiene un giro interesante en los nuevos episodios. Tras dejar por fin a su esposo mitómano e infiel, intenta rehacer su vida con uno de los personajes menos pensados.

Otro de los personajes que durante la segunda temporada tiene un rol relevante es Luis (Héctor Suárez Gomís). El exesposo de Jimena se convierte en un influencer en Instagram por ser un gran papá. Sí, es un pésimo esposo, pero resalta por ser un buen padre. Suárez hace un gran trabajo reencarnando a este hombre que refleja todo lo malo que puede tener una persona.

Errores

Se nota que la producción, los guionistas y los editores hicieron su mejor esfuerzo dada la coyuntura y la emergencia por el nuevo coronavirus, sin embargo, no fue suficiente. Se nota que usaron pantallas verdes para imitar espacios y que los personajes puedan estar juntos.

Esta no es única serie que se grabó durante la pandemia. Hace poco se estrenó en Amazon Prime “El internado: las cumbres”, que también fue grabado durante la segunda ola pero en Europa. Y hay un abismo de cómo ambas trataron la edición y postproducción. Los besos que se daban los personajes eran solo cabezas moviéndose como cuando haces una obra de teatro con el colegio. En ese caso, la dirección falló.

Otro error, que no puedo dejar de mencionar es lo que hicieron con Aurora. Sofía Lama es quien interpreta este rol. En esta segunda temporada, este personaje tiene menos protagonismo, su historia no avanza, solo queda como la amiga y confidente de Jimena. Al concluir la ficción, no le dan un buen cierre. En la primera temporada, tuvo un rol más activo y merecía una buena historia de amor o desamor, al menos, al final de la telenovela.

Sofía Lama es quien interpreta a Aurora. (Foto: Telemundo)

Veredicto

La segunda temporada de la ficción “100 días para enamorarnos” sigue siendo una gran alternativa para disfrutar en casa. Sin embargo, esta segunda parte se nota más los problemas que tuvieron al rodar debido al Covid-19. Ya con la pandemia en la segunda o tercera ola, las restricciones que tuvieron fueron más estrictas y se nota que los personajes no se besan realmente y que utilizaron muchas pantallas verdes para completar escenas.

No me malinterpreten, considero que aún es una buena serie, pero no creo que vaya a envejecer bien. En el futuro, los televidentes se preguntarán por qué parece que se juntan y mueven las cabeza en lugar de besarse o por qué parece que Remedios está en una reunión de Zoom con un fondo pintado. Dejando de lado esos detalles, los diálogos son entretenidos y los personajes siguen siendo ricos en cuánto dramas y comedia. Disfrute de esta nueva comedia sin ser tan exigente y entendiendo que hicieron su mejor esfuerzo.

LA FICHA

Sinopsis: Muy cerca de su 18º aniversario de bodas, Constanza quiere el divorcio, pero Plutarco le hace una propuesta: una prórroga de 100 días para volver a enamorarse.

Elenco: Ilse Salas, David Chocarro, Mariana Treviño, Macarena García Romero, Sylvia Sáenz.

Temporadas: 2.

Número de capítulos: 35.

Duración promedio por capítulo: 42 minutos.

Género: Series mexicanas, comedias, dramas, series dramáticas, series con personajes LGBTQ+.

Calificación: 16+.

Año: 2021.

Ficciones similares: “Yo soy Betty la fea”, “Solo hay dos madres”,

Calificación del autor: ★★★