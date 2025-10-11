Partiendo de la premisa que una buena película no es solo lo que cuenta sino, fundamentalmente, cómo lo cuenta, “A través del fuego” (también “El bus perdido” o “The Lost bus”, por su título original en inglés) cumple con creces en dicho sentido. El nuevo drama de AppleTV+ parte de un esfuerzo conjunto que tiene a varias personalidades de Hollywood detrás.

Desde su director, el nominado al Oscar Paul Greengrass hasta sus guionistas (el brillante Brad Ingelsby acompañando al propio Greengrass), pasando por sus productores (Ingelsby, Jason Blum y la oscarizada Jamie Lee Curtis) hasta llegar a los roles protagónicos.

En esta última línea se encuentran Matthew McConaughey (Uvalde, Tezas, 55 años) y América Ferrera (Los Ángeles, 41 años). El primero interpreta a Kevin McKay, un chofer de bus escolar sumergido en una serie de problemas de diversa índole. Separado de su esposa, con su anciana madre enferma y manteniendo el peso del recuerdo de su fallecido padre, este personaje intenta conseguir una que otra hora extra en su trabajo para llevar más dinero a casa, donde, por si fuera poco, lo espera su perro Kevin, un viejo can que debe ser dormido ante el avance de su cáncer.

“A través del fuego” traza con solvencia los perfiles de sus protagonistas. Antes de hablar de Mary Ludwig (el personaje de America Ferrera), ahondaremos algo más en el de Kevin, quien en una jornada particularmente dura en lo personal, no solo escucha por teléfono que su perro –“el que tiene desde que era solo un cachorro” debe irse para siempre—sino que además tropieza abruptamente al intentar hacer las paces con su complicado hijo adolescente (aunque suene a redundancia). En una de las escenas más notables de la cinta, el personaje interpretado por el ganador del Oscar entra a la habitación de Shaun (Levi McConaughey) y le increpa por no ponerle algo de orden a su caótica existencia. El muchacho, echado en la cama, solo atina a recoger su celular y, mientras los consejos de su padre endurecen, decide encender sus parlantes para poner algo de Heavy Metal. Cuando Kevin le increpa –casi susurrando—“¿acaso crees que me gusta hacerme cargo de tu abuela enferma?”, el adolescente explota y simplemente lo manda a volar.

“¡Ojalá te mueras!”, le grita.

La interpretación de McConaughey (padre) escuchando esa frase y llevando su cabeza casi hacia la pared mientras se quiebra porque, una vez más, la relación con su hijo se le fue de las manos, es totalmente genuina y dota de realismo a Kevin, un personaje con el que a partir de ese momento no haremos más que sentir empatía.

Pero “A través del fuego”, como su nombre lo indica, no es solo el retrato de un vínculo padre hijo que se rompe a pedazos. Es, fundamentalmente, una historia de heroísmo en la adversidad. Los hechos se producen en noviembre de 2018, más precisamente el día 8, cuando unos cables de energía eléctrica repartidos en medio de la nada caen y generan fuego en medio de los bosques secos de Paradise, Los Ángeles. La cinta de Paul Greengrass tiene como base un hecho real: el denominado Camp Fire (Incendio Camp), la peor tragedia vinculada a incendios forestales en la historia de Estados Unidos. En el día, mes y año ya mencionados se desató una debacle que ocasionaría 85 muertes y destruiría más de 13 mil casas. Lo escandaloso de la tragedia encendió la sed de justicia en damnificados y medios de comunicación, por lo que, algunos años después, la empresa estatal hallada responsable del mismo (Pacific Gas & Electric) fue sentenciada y obligada a pagar cientos de millones de dólares a víctimas y damnificados.

La cinta de Greengrass, no obstante, cuenta todo lo previo al proceso judicial. El punto de partida está en lo ya mencionado, un día cualquiera en la historia de un hombre derrotado como Kevin que, de un momento a otro, se encuentra frente a una encrucijada que podríamos tener cualquiera de nosotros: nuestro hijo enferma y de pronto nos piden realizar labores extras en el trabajo. ¿Qué elegiría usted?

La escena del terrible incendio forestal que da pie a la película de AppleTV+

El punto, sin embargo, es que ese pedido laboral formulado a Kevin no es uno cualquiera. Al teléfono, su poco comprensiva jefa le propone ir a recoger una veintena de niños atrapados en una zona ubicada al otro extremo del incendio. Así pues, si de un lado Kevin tiene a su hijo Shaun enfermo a la espera de su atención –en una oportunidad inmejorable para realmente recuperar su vínculo—del otro tiene la vida de 22 niños a los que debe llevar a través del incontrolable incendio forestal rumbo a un lugar seguro donde les esperan sus papás.

“A través del fuego” es principalmente eso: la disyuntiva moral de elegir la vida de desconocidos por sobre el vínculo con tu hijo rebelde. A esa disyuntiva le sumamos el factor emotivo, porque el trayecto que Kevin tiene al frente es ciertamente una odisea. La película de AppleTV+ se vale de efectos especiales aceptables. La sensación es que todo en el norte de California está incendiándose. Así pues, entre inmensas llamas, bolas de fuego y una lluvia interminable de cenizas, el chofer, ahogado en la culpa por no poder atender a su hijo, asume la tarea y recorre kilómetros en un bus que alberga la esperanza de 22 familias expuestas a la peor de las tragedias.

El director Paul Greengrass en una imagen tras de cámaras.

Ese heroico viaje, sin embargo, no es solo el de un chofer angustiado que debe demostrar valentía en el peor momento, también es el de una profesora: Mary Ludwig (América Ferrera). La maestra se resiste inicialmente a subir al bus y solo quiere encargarle la tarea a Kevin, pero este insiste: “no estoy aquí para nada más que llevarlos”. Desde este punto hasta el final del camino –para el que falta aún mucho, porque la cinta dura 129 minutos, el vínculo entre estos dos perfectos desconocidos se irá reforzando. No será únicamente un viaje a través del fuego, sino en ocasiones un trayecto por recuerdos, recriminaciones y, felizmente, una luz al final del túnel.

Mientras Concow, la zona donde el incendio forestal está incontrolable, va quedando aislada, el personaje interpretado por Mat McConaughey aún maneja sobre áreas limpias. Por celular, sin embargo, ocurre todo lo contrario: intenta llamar a su hijo para darle explicaciones y este no le contesta, su exesposa lo llama para recriminarle por haber dejado que su hijo se enferme, pero, sobre todo, lo fulmina al soltarle reproches sobre su incapacidad para superar la muerte de su papá. Linda (Kimberli Flores), como se llama su esposa, cierra el diálogo echándole en cara que tendrá que ir a ver a Shaun “el día que iba a tener su primera cita tras su separación”. Un misil.

En paralelo a la historia de Kevin y su hazaña salvando la vida de 22 niños en medio del incendio forestal más grande en los últimos 100 años en Estados Unidos, “A través del fuego” muestra también a las autoridades corriendo contra el tiempo para contener el infierno que tienen a solo unos kilómetros. Bomberos, policías, militares y políticos intenta evacuar a una población que a ratos parece ignorar lo grave de la situación. A la intervención de estos personajes secundarios podemos sumarle una serie de tomas de apoyo, más precisamente, de archivo, en donde se ve, básicamente, calles atoradas por el tráfico y camiones de bomberos circulando desesperadamente.

Otra escena con América Ferrera y el ganador del Oscar Matthew McConaughey.

Dijimos líneas arriba que la relación entre la profesora Mary y Kevin es algo que va transformándose conforme avanza la historia. El chofere, en su desesperación por los problemas personales y ante el tráfico incontrolable, toma atajos que conoce “porque vivió su infancia en Paradise”. La conversación entre ambos deviene en revelaciones. Él retornó al pueblo por la muerte de su padre, con el que “no tuvo mayor contacto” (de lo que se arrepiente), y ella es el más fiel ejemplo “de la familia perfecta de Paradise”, con un esposo de hace 15 años y un hijo al que, sin embargo, “no podrá ir a recoger al colegio por el incendio forestal”. Este contrapunto de relatos existenciales dota a la relación de naturalidad. América Ferrera y Matthew McConaughey demuestran química para sostener una propuesta que, a priori, diríamos resulta demasiado extensa, pero que, sacando los balances, convence, pero, sobre todo, interpela nuestras existencias.