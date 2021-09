Conforme a los criterios de Saber más

Tal como “Si tuviera 30″, “Afterlife of the Party” (”Más allá de la fiesta”) captura la esencia de la reivindicación humana, pero no es un drama-comedia esencial. Aunque la estelariza Victoria Justice y con eso ya sume acogida, analicemos si vale o no vale la pena ver esta serie original de Netflix que en sus pocas horas en la plataforma ya sumó una que otra estrella entre la audiencia.

Una pareja está a punto de casarse y trágicamente su novia muere el día de la boda, poco tiempo después, reaparece como un espíritu frente a la medium que el viudo contactó, casualmente entre la mujer y el hombre surge una romance. La película protagonizada por Eva Longoria y Paul Rudd se llama “Mi ex es un fantasma”, fue estrenada en 2008 y tiene el mismo concepto comercialmente entretenido de ‘hey, hagamos una película donde haya un fantasma, pero que sea cool’.

“Afterlife of the party” es otra de esas películas poco esenciales sobre un fantasma cómico que no tienes que ver antes de morir. Perderías el tiempo, en caso fueras una persona muy fría, o terminarías llorando a mares, en caso seas muy sensible, pues toca dos temas que llevan a cualquier ser humano a retorcerse: la muerte y la reivindicación.

Demos un repaso a los checks y aspas que puede tener la película protagonizada por la exdiva de Nickelodeon Victoria Justice.

LO MALO🧐

¿Ir de fiesta es riesgoso? En medio de la pandemia, sí. Pero en un contexto normal, realmente hace falta cuestionar si debería estar en la sección infantil una comedia que muestre a una adolescente fiestera muriendo en el wáter de su baño después de una noche supuestamente alocada, aunque con un tratamiento de diálogo tan sutil que se siente más pasado por agua tibia en su intento. ¿Los jóvenes realmente aprobarían morir de esa forma o lo verían absurdo?

(Foto: Netflix)

En los primeros minutos de ”Más allá de la fiesta”, hay una atmósfera copiada de “Si tuviera 30″, el legendario romance de 2004 protagonizado por Jennifer Garner. Cassie, una adolescente vive sola y va de fiesta en fiesta, no le preocupa su familia y está enfocada en la vida social y la belleza externa, tanto que su padre Howard (Adam García) quiere ser suficientemente viral en su red social para llegar a oídos de su hija indiferente para que ella considere darle un like a sus fotos del día. Hasta que todo termina cuando muere y debe corregir los errores que en vida dañaron a su familia.

El multifacético director Stephen Herek (“Critters” y “MacGyver”) quiso probar a dos actrices, Victoria Justice y Midori Francis, como las dos mejores amigas que se pueden comunicar, incluso cuando una está muerta y la otra viva. Las artistas no lo hacen mal, pero la dirección de casting pudo elegirlas a ellas u otras profesionales y eso no marcaría la diferencia, porque gran porcentaje del ‘dramedia’ recae en lágrimas melodramáticas, gestos cliché acompañados de una cámara ociosa, de planos sencillos, y los cambios de humor repentinos y poco creíbles de los personajes.

(Foto: Netflix)

LO BUENO🤓

Un día, de la noche a la mañana, a Cassie no le queda otra opción que reivindicar su hostil trato con su padre y encontrar el perdón con su madre y su mejor amiga, pero la efecto de “Si tuviera 30″ no deja en paz al espectador: ¿cómo alguien frívolo se compadece? ¿se lo merece? ¡qué lástima ser desdichada para siempre!

Pues el tema que más conexión causa es la muerte de un ser querido, lo cual está presente en los últimos minutos de la “Afterlife of the party”, al igual que la importancia de la amistad. Es cuando resulta gracioso que, en el Siglo XXI, la mejor forma de hablar con el fantasma de mi mejor amiga en público sería utilizando unos airpods marca Apple para simular que en realidad hablo por teléfono.

(Foto: Netflix)

VEREDICTO 🤔

Hay compañerismo entre mejores amigas, un concepto marcado e interesante sobre la vida y la muerte, pero no hay tiempo de sentirlo. De pronto, los personajes bailan cuando están molestas, sin saber mucho de ellas nos muestran vínculos importantes y la música a veces es un relleno que descuadra el momento. Puede ser un error del guion que la película empiece por un hecho trascendental, como la muerte de la protagonista, sin habernos dado tiempo para entender la importancia del hecho. Por eso y otros detalles mencionados antes, “Afterlife of the party” está dentro del baúl gigante de Netflix, pero básicamente es lo mismo que si no estuviera.

EL DATO

En sus cinco horas iniciales de estreno en Netflix Latinoamérica, Rotten Tomatoes e Imbd han sumado puntajes intermedios (5,6) de audiencia y en reseñas, aproximadamente, una calificación “regular”.

LA FICHA

Sinopsis: una adolescente muere el día de su cumpleaños y debe hacer de todo para corregir sus errores en vida, pero con la ayuda de un hada madrina.

Género: comedia, películas juveniles, reboots.

Elenco: Victoria Justice, Midori Francis, Robyn Scott, Adam García.

Clasificación: 7+.

Año: 2021.

Series similares: Si tuviera 30, Mi ex es un fantasma, Cuestión de tiempo.

Calificación del autor: ★★

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO SUGERIDO

Selenis Leyva nos habla de "Diario de una futura presidenta". (Fuente: Saltar Intro)