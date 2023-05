Hombres, mujeres, grandes y chicos. Todos en algún momento hemos querido tener unas Air Jordan. Algunos porque logramos ver, frente a frente o en televisión, a la leyenda del baloncesto que da origen a dicha marca, y otros, aunque solo hayan podido disfrutarla en virales de YouTube. Lo cierto es que, ¿quién no quisiera tener en su armario unas zapatillas con el logo del mítico escolta de los Chicago Bulls elevándose por los aires como solo él sabía hacerlo?

Esta es una de las principales premisas de “Air”, la más reciente película dirigida por Ben Affleck que tiene a Viola Davis y Matt Damon en los roles protagónicos. Se trata de un drama de dos horas que llegó hace unas semanas al cine y que acaba de ser estrenado en Prime Video.

Aunque esta es la historia del acuerdo entre el entonces joven Michael Jordan con la marca Nike para un auspicio por cinco años, sería un error pensar que el exbasquetbolista tiene cabida aquí. No ha sido la intención de Affleck y el guionista Alex Convery ahondar en la leyenda, sino en cómo una compañía de productos deportivos salta del tercer puesto al primero en ganancias gracias a una apuesta absolutamente arriesgada, de esas que se dan una vez en la vida.

“Air” está ambientada a mediados de la década de los ochenta. Con Converse y Adidas por encima, Nike tiene a un pragmático director (Phil Knight/Ben Affleck) urgido por buenos resultados para la división de básquetbol. Y para dicho propósito tiene a Sonny Vaccaro (Matt Damon), una especie de ‘Señor Miyagi’ en las divisiones colegiales de dicho deporte. Junto a él hay una serie de personajes vinculados a distintas áreas de la producción. Desde el ‘marketero’ Rob Strasser (un avejentado Jason Bateman) hasta el genio diseñador de calzado Peter Moore (Matthew Maher), pasando por el carismático vicepresidente Howard White (Chris Tucker).

“Air” se toma algunos minutos para mostrarnos cómo en las oficinas de esta marca deportiva se planifica la forma de dar el gran golpe a la competencia. El problema es que no hay mucho dinero disponible. Y como desde las cabezas se busca dar mejores resultados gastando lo justo, Sonny Vaccaro termina metido en un gran problema. Y lo hace notar en cada reunión donde se planifica a qué proyecto de estrella del baloncesto se piensa enamorar desde los torneos universitarios. Así pues, circularán nombres, algunos que tiempo después llegarían a surgir, y otros que terminaron sumergidos en el más absoluto anonimato.

Pero como el trabajo de Sonny es elegir a quien ayude a Nike a dar el gran golpe, va descartando uno a uno candidatos hasta que se encuentra con el joven Michael Jordan. Aquí es cuando propiamente podríamos decir que “Air” toma un segundo impulso. Con el objetivo claro, seremos testigos de una danza de cifras, propuestas, contrapropuestas, reuniones y agentes malhumorados (aquí David Falk es interpretado de forma notable por Chris Messina).

Matt Damon junto a Viola Davis en una escena de "Air".

La película de Affleck tiene tanto aciertos como falencias. Es un drama anclado en una historia de éxito. En ese sentido, Matt Damon interpreta fielmente lo que Sonny Vaccaro representa: un ‘descubridor’ convencido de que está ante tal vez la oportunidad de su vida. Pero esto no sorprende en absoluto, porque no es la primera vez que este actor de 52 años desafía a la lógica. Basta con recordar su papel en “Misión rescate”, el drama espacial del 2015 en el que interpretó a Mark Watney, el único astronauta que quedó ‘encerrado’ en Marte tras un accidente de su nave.

Vaccaro tiene todas las de perder no solo porque su compañía no quiere darle tantos fondos para asegurar a su ‘elegido’, sino además porque el propio deportista tiene a dicha marca en su último lugar de prioridades. Pero ni siquiera con el agente Falk mentándole la madre tras enterarse que este visitó a la progenitora de Michael en Wilmington, Carolina del Norte, Sonny se dará por vencido.

Sin la posibilidad de ver a Michael Jordan en casi la totalidad del filme, “Air” ha preferido reforzar aspectos como los diálogos para deleite de los espectadores. Así pues, podemos ver cómo Phil Knight pasa de decir que su auto “necesita 17 capas de pintura para lograr su color morado” a exigirle a los gritos a Sonny resultados concretos siguiendo “los principios básicos que convirtieron a Nike en un negocio de mil millones”.

Chris Messina as David Falk in AIR Photo: ANA CARBALLOSA © AMAZON CONTENT SERVICES LLC / ana carballosa

En el mismo sentido podríamos destacar algunas de las charlas que sostuvieron Sonny con Rob Strasser. Cuando el primero le fundamenta por qué no quiere firmar a tres jugadores sino solo a uno (“Michael no vestirá el zapato. El zapato es él”), pero fundamentalmente cuando –ya embarcados en la aventura de convencer al deportista y su familia-- el ‘marketero’ le advierte a su compañero que su ambiciosa apuesta podría dejarlo sin empleo. “Tengo que ser papá cuatro horas los domingos en el parque (…) empecé a llevarle a mi hija zapatos Nike cada domingo. Lo hago para que me quiera. Ya tiene 60 pares. Y si por ellos yo significo algo, si Phil cierra esta área, no me avergüenza decir que seguiría comprándoselos, aunque sea darle dinero a Phil y se hagan en Taiwán (…) pero yo no quiero eso. Solo quiero que mi hija me ame y quiero mi empleo”.

Aún mucho mejor que estos diálogos podemos identificar los que lidera Viola Davis como Deloris Jordan, la madre del basquetbolista. Las dos horas que toma la película solo nos confirman por qué Michael (el verdadero) exigió como única condición para esta producción que su mamá fuera interpretada por la ganadora del Oscar. Todo es más claro en “Air” cuando la mujer sustenta los motivos por los que está convencida de que su hijo es diferente. Y queda claro cuando, por ejemplo, le exige a Vaccaro añadir como única condición a la firma del contrato que cada par de zapato vendido le de regalías a su engreído:

Así se diseña una zapatilla. (Foto: Prime Video)

“Entiendo que los negocios son injustos. Injustos para mí hijo y para personas como usted, pero muy de vez en cuando alguien extraordinario aparece de la nada y obliga a los de arriba a compartir parte de su fortuna y lo hace no por caridad, sino por codicia, porque ese alguien es especial”. (1:30:33).

Pese a estas virtudes, “Air” no es redonda. Tal vez en su afán por alejarnos lo máximo posible del basquetbolista y acercarnos a aquellos ejecutivos detrás de su primer contrato comercial, la cinta descuida de sobremanera el contexto y peor aún los antecedentes. Asumiendo tal vez que todos conocemos en profundidad, no la etapa profesional de Jordan sino la previa a la firma del contrato con Nike, se salta muchísima información que bien podría servirle de ayuda a aquellos clientes de las zapatillas (hoy también polos, shorts, poleras y mucho más) que compran solo por una referencia a la leyenda, más que por haber visto al hombre elevarse y clavar el balón en un aro cientos de veces.