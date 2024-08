La historia detrás de “Ambulancia” es más simple de lo que parece. Se estrenó en cines en abril del 2022. Recaudó poco más de 50 millones de dólares. Como pasa con casi todas las películas hoy, pronto dio el salto al streaming vía Prime Video, y a partir del 9 de agosto deja esa cadena para alojarse nada más y nada menos que en Netflix, la empresa de los más de 220 millones de suscriptores.

¿Por qué Netflix anuncia con bombos y platillos un ‘estreno’ que en realidad va camino a los tres años ‘al aire’? La película de acción tiene todo para conquistar el cada vez menos predecible algoritmo de dicha compañía. Y eso es lo que intentaremos comentar en la presente nota.

Dirigida por Michael Bay (“Transformers”, “Armageddon” y “La Roca”, entre otras), “Ambulancia” es una película de acción con Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González como protagonistas. Estamos ante la historia de un veterano de guerra estadounidense (Will Sharp/Yahya Abdul-Mateen II) que se ve forzado por las circunstancias a recaer en la comisión de un delito. Durante la ejecución de este último, las persecuciones, el uso de armas automáticas y las explosiones serán el denominador común. Pero hay más.

Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II en una escena de "Ambulancia".

Will acaba de convertirse en padre, pero su gran preocupación es el diagnóstico de cáncer que aqueja a su esposa. Presionado porque no tiene el dinero para los tratamientos, y frustrado porque haber servido a su patria en la Guerra no le garantiza la ayuda que necesita, este veterano opta por recurrir a su hermano Danny, interpretado por el hombre de los mil rostros: Jake Gyllenhall.

Sobre Jake se ha escrito muchísimo. Nominado al Oscar por su rol en el drama sentimental “Secreto en la montaña” (2006), este actor de 43 años tiene en la versatilidad su principal característica. Así pues, además de la película mencionada ha saltado entre propuestas híbridas, como la elogiada “Primicia mortal” (“Nightcrawler”), a otras sumamente ambiciosas en lo dramático, como “Se presume inocente” (novel miniserie bajo el amparo de JJ Abrams y Apple TV+), pero también a productos netamente comerciales, como “Spiderman lejos de casa” (2019).

Esa capacidad para transformarse en cualquier rol que le pongan al frente le facilita mucho las cosas en “Ambulancia”. Danny arrastra un ‘récord’ de 37 robos a bancos en 10 años. Libre y fresco como una lechuga, este sujeto es la persona a la que todos podrían necesitar, pero a la que nadie quiere realmente recurrir. Eso pasa con Will, quien, a espaldas de su esposa enferma, ‘recae’ y acude al refugio de nuestro protagonista. Así pues, sin realmente quererlo, termina involucrado en un asalto que le podría asegurar los 231 mil dólares que necesita para el tratamiento de su mujer.

Michael Bay parece haberse propuesto varias cosas con “Ambulancia” y para ello divide su película en tres partes: exposición de personajes, ejecución del robo y persecución de los delincuentes, y redención de las partes. Seguramente consciente de que no podía ofrecer “una película más” de policías y ladrones, el cineasta californiano ha intentado, además, dotar de dramatismo a personajes y situaciones que, a priori, no lo necesitan. En ese intento por inflar de ‘algo más’ que balas y sangre a su historia, a veces tiene éxito, pero también tropieza.

“Ambulancia”, dicho sea de paso, pertenece al hoy extraño club de las películas que superan las dos horas de duración y salen bien libradas (su tiempo es exactamente de 2 horas y 16 minutos). Con el objetivo de llenar tanta línea temporal, Bay acompaña muy bien al osado asaltante Danny Sharp. Lo hace no solo con su primo Will (que inicia como real protagonista, suelta el encargo y luego lo vuelve a retomar), sino que agrega a personajes a ratos muy interesantes, pero sobre todo útiles. Una de ellas es, claro que sí, la paramédica Cam Thompson, interpretada por Eiza González.

Eiza González en el detrás de cámaras de una escena de "Ambulancia".

Como pasa con la gran mayoría de actores que dan el salto de Latinoamérica a Hollywood, González ha ido paso a paso ganándose un sitio en la gran industria del cine. Con papeles de todo tipo, la actriz de 34 años tiene esta vez la tarea de interpretar a una valiente enfermera que, aunque no logra hacer amigos en el trabajo (por su genio difícil de entender), cumple casi siempre lo que se propone: salvar la vida de personas que se encuentran al filo de la muerte.

Cam, claro está, no viaja sola en la ambulancia. El chofer –al menos al inicio—es un actor que poco a poco ha ido ganando su propio espacio en la industria. Bajo la piel de Scott, Colin Woodell, quien ha pasado de papeles menores a interpretar el año pasado a nada más y nada menos que la versión joven de Winston, el protagonista de “The Continental”, la serie precuela de la exitosa saga cinematográfica John Wick, que emitió Peacock en EE.UU. y Prime Video en Latinoamérica.

Retomando la trama, “Ambulancia” tiene a Danny, Will y un equipo de malhechores intentando llevarse 32 millones de dólares del Los Angeles Federal Bank. En su intento, los primeros causarán destrozos, lastimarán a varios policías y serán –posteriormente—perseguidos por un batallón de ‘buenos’ (sí, como en toda película de este género, hay buenos y malos), comandados por dos oficiales, uno más singular que otro: el primero, el capitán Monroe (Garret Dillahunt), quien interrumpe el paseo que realiza con su inmenso perro para atrapar a Danny y compañía, y el segundo, el agente del FBI especializado en robos de bancos: Anson Clark (Keir O’Donnell). Este último, viejo amigo del personaje interpretado por Gyllenhall.

Eiza González en su rol de Cam durante la película "Ambulancia".

Pero los vínculos no acaban con la amistad entre Anson y Danny. La cinta de Bay, más al comienzo y al final que al centro, claro—apela a los flashbacks para rememorar el cariño mutuo entre Will y su hermano. Imágenes de ambos en versión infantil jugando bajo el atardecer, persiguiéndose, riendo y hasta cantando, intentan dotar de emotividad a un relato audiovisual que, del otro lado, ofrece sangre, balas y persecuciones sin descanso. El recurso emocional sirve, pero ante las repeticiones termina estorbando lo que el director de turno parece dominar con mayor facilidad: la acción.

La segunda parte de “Ambulancia”, dedicada a la persecución de los malhechores, despliega también otro grupo de personajes secundarios y situaciones a ratos insostenibles que, seguramente, se explican por los más de 120 minutos de duración. Aquí aparecen ladrones que trabajan vistiendo chancletas, un capo narco de verbo florido (Papi/A. Martínez) y su ‘familiar’ Roberto (Jesse García), un aprendiz de delincuente que confunde el verde con el azul, etc.

Pero también hay momentos de buena factura: Will en plena huida llamando a su esposa para pedirle que le muestre a su pequeño bebé y emocionarse mientras este le devuelve una sonrisa a través del celular, o Cam enfrentando a Danny a bordo de la ambulancia en movimiento.

Danny Sharp en una escena de "Ambulancia".

En cuanto a la acción, las maniobras a cuatro ruedas son solventes en su mayoría. Y las que se realizan a pie también (la mejor de estas últimas es, sin duda, cuando el policía Mark (Cedric Sanders) persigue al interior de un taller a Roberto para después ultimarlo en el suelo.

Esta película de Michael Bay, estrenada dos años y medio atrás en cines y que llega ahora a Netflix tras un breve paso por Prime Video, acierta porque se ciñe a su objetivo general: someter al espectador a un viaje repleto de adrenalina. En dicho propósito, el director ha intentado dotar de dramatismo lo que parece ser un simple robo bancario. El resultado de esto último no es óptimo, porque incluso tambalea a ratos entre lo excéntrico y lo ridículo (Will y Danny cantando una balada noventera mientras conducen la ambulancia bajo un puente), sin embargo, en el balance final, el filme seguramente resultará digno de una oportunidad.