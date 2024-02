¿De qué trata?

La película arranca con la crisis profesional de Thelonious 'Monk' Ellison (Jeffrey Wright), un académico y escritor brillante, de cuyo talento el mundo no se ha dado por enterado. Sus problemas se agravan cuando es suspendido de la cátedra que dicta en una universidad por leer un texto que contiene la palabra 'nigger' (negro) en una clase de análisis literario que resulta ofensiva para una alumna blanca.





Las vacaciones forzadas que vienen tras el enfrentamiento con la alumna, lo obligan a pasar unos días con su familia en Boston y a enfrentarse a una verdad que lo incomoda: los libros que ha publicado son muy buenos, pero no se venden y terminan en las secciones de "estudios afroamericanos" de las bibliotecas a pesar de que abordan historias que no tienen nada que ver con la temática. Ser un hombre negro es estar sujeto a estereotipos y 'Monk' lo sabe, pero durante mucho tiempo quiso evadirlos por completo. Hasta que el éxito de una joven escritora afroamericana (Issa Rae) que escribe como se espera que escriba un afroamericano lo motiva a hacer lo mismo. Lo que no imaginará es que su provocación burlona será el inicio del mayor éxito profesional que experimentará en su vida.