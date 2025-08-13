“Animales peligrosos” fue filmada con imágenes de tiburones reales y tiene un asesino sanguinario, ¿pero es tan buena como dicen?

Se podría ver “Animales peligrosos” (“Dangerous Animals”) en un smart TV desde alguna plataforma de streaming en casa y causaría la misma revolución de tripas como si se viera en una pantalla gigante del cine, porque su valor no son los tiburones, como el poster promueve. Detrás de un arte donde la actriz Hassie Harrison emite gritos desesperados por el acecho de dos selacios boquiabiertos, está el sangriento suspenso de la película australiana, que tuvo un debut aplaudido en la Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes este año y ahora llega el 14 de agosto a las salas del Perú.

Producida por el equipo detrás de “The Monkey” y “Longlegs”, la cinta australiana se estrenó en plataformas alternativas en Estados Unidos tras Cannes, y enfrentó al público y la crítica especializada en Rotten Tomatoes, donde obtuvo una insignia de casi el 90% de buenas recomendaciones. La trama no dista mucho de algunas de esas películas que aparecen en cartelera cada año donde gozamos de ver a Jason Statham (“The Meg”) luchando por su vida. Sin embargo, habrá sus detractores para el caso de esta cinta sobre tiburones, pues, a excepción de un villano trazado por el excelente trabajo de Jai Courtney, la película tiene los pececillos más falsos después de “La Sirenita” (2023).

Tras 10 años desde su última película (“The Loved Ones”), Sean Byrne —nada que ver con una carrera de blockbusters— encamina “Animales peligrosos” bajo las tensiones de sus protagonistas. Y así, mantiene al público con el corazón oprimido durante 93 minutos. La trama sigue a Bruce Tucker (Courtney), un operador turístico en la Costa Dorada australiana que ofrece experiencias de nado con tiburones. Más allá de la fachada comercial de este atractivo navegante, se esconde un sádico asesino que secuestra a turistas, quienes usualmente son jóvenes y personas sin nadie cercano a quien le preocupe su paradero. El plan es arrojarlos a las aguas infestadas de escualos, y como un entremés, filma la previa a sus muertes en cintas VHS que luego cabrían en su macabra colección de videos. La víctima de esta cinta es Zephyr (Harrison), una surfista estadounidense, sin familia alguna, que rehúye a los lazos personales de un joven que acaba de conocer, Moses (Josh Heuston), y quien será el único con la capacidad de iniciar una búsqueda de alto riesgo por ella, su amor a primera vista.

Courtney, lo mejor de esta película sobre tiburones

La película no se anda con rodeos para expresar un ferviente amor playero, con escenas de sexo, o escenas sangrientas donde los tiburones están en primer plano abriendo bien grande el hocico. Sin pretensiones de discurso moral, pero con un villano que logra quedarse en la memoria, el guionista australiano Nick Lepard plantea desde el inicio que el verdadero motor del suspenso no son los tiburones, sino Tucker (Courtney).

Courtney interpreta su papel sin demasiado discurso poético, con un máximo de bailes semidesnudo al ritmo de su música favorita. Al inicio, es caballeroso con las mujeres, todo un vendedor carismático, pero después su brutalidad es física y directa. Da miedo, como si fuera un animal peligroso del que la víctima (Harrison) no puede escapar, incluso ella, una huérfana que tenía amplia experiencia huyendo del peligro en su corta vida. El carácter obsesivo de este personaje lo comienza a hacer más interesante cuando se pone en comparación con los tiburones, aunque sus motivaciones nunca se enuncian con claridad. ¿Es un asesino por placer? ¿Cree estar “ayudando” a los tiburones? Pero el público tiene dos indicadores sobre él: respeta muchísimo a estos animales marinos y está segurísimo de que jamás será descubierto.

En la película, Hassie Harrison también llega a su máximo potencial. Construye a Zephyr como una protagonista fuerte pero vulnerable, marcada por una infancia difícil. Aunque la película bordea el terror absurdo y es muy explícita en algunas escenas, tiene a una protagonista tan real como si estuviera en frente. Hay empatía con ella. Luego, sobre esa relación breve pero significativa con un joven, introduce un contrapunto emocional, haciendo que el espectador se involucre en su destino.

Los animales son los humanos, no los tiburones

La película presenta un relato que se mueve entre el thriller de supervivencia y una comedia de humor negro, con una premisa en la que los tiburones son menos peligrosos que el humano que los utiliza como arma. Películas clásicas, incluso la misma “Tiburón” de Ridley Scott, usaban la figura de este animal marino temido por los costeños como sinónimo de maldad y brutalidad, pero tramas recientes marcan una diferencia ante las actuales políticas de protección de estos animales. Si bien son sanguinarios, el argumento de Lepard convence por no hacerlos villanos del mar, sino dignos de su instinto salvaje. Por un lado, es amable con ellos, pero también cae en escenas exageradas, donde los ablanda tanto que son capaces de perdonar la vida a su presa en el momento más predecible de la película.

En esta película, los animales marinos fueron generados por efectos especiales en combinación con imágenes reales del archivo personal de un investigador de tiburones. Las aletas, tan caricaturizadas en ciertas escenas, están en la lista de los elementos de sus cuerpos que fueron generados por computadora. Pero, como aquí no importa la boca gigante de un tiburón hambriento, sino los juegos psicológicos, las persecuciones y los intentos de escape de la protagonista versus el villano, entonces la amenaza animal queda en un segundo plano.

La película se sostiene en su guion cuando juega, pero, a veces, llega a esa locura ridícula de “Masacre de Texas”, principal referencia del director de la cinta australiana. Otro detalle, Byrne incluye algunos planos que buscan proteger la imagen salvaje de los tiburones, recordando que su letalidad es parte del equilibrio natural. Pero hay escenas que rozan lo morboso, como el primer plano de una mano cortada, lo cual sólo podría dirigirse a un público que tolera ese tipo de emociones visuales. En otros momentos, la violencia persiste en un nuevo pico de agresión.

Veredicto: Otra película de tiburones en cartelera

“Animales peligrosos” es otra cinta de tiburones en el cine, pero con un giro más actual, enfermizo y terrorífico. El esfuerzo rinde frutos gracias a una puesta en escena de colores amarillentos, como un episodio de “CSI: Miami”, lo que paradójicamente acentúa la sensación de riesgo. Sumado a un elenco destacable y un guion que se defiende por haber estrenado en Cannes, la estética soleada y la violencia de este filme lo convierte en la cosa más lunática que verás este mes. Fuera del suspenso, no puedo evitar preguntarme si, estrenándose en la misma semana, hubiera preferido invertir en “Los 4 Fantásticos”.