Muchos conocen el trabajo de Zack Snyder gracias a su incursión en el cine de superhéroes con cintas como “Watchmen”, “Batman vs Superman: El origen de la justicia” y su más reciente proyecto en esta línea, “La Liga de la Justicia de Zack Snyder”. Lo que, quizás, pocos conocen es que su debut cinematográfico fue con “El amanecer de los muertos”, cinta basada en la película homónima de 1978, creada por el padre de los zombis, George A. Romero. Hoy, 17 años después, vuelve a apostar por el mundo de los no vivos con “El ejército de los muertos”, un filme disponible en Netflix. Vimos la película y te contamos nuestras impresiones.

La historia fue creada, escrita, dirigida y producida por el mismo Snyder. Cuenta con actores y actrices como Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada y Matthias Schweighöfer. El filme se estrenó el 14 de mayo de 2021 en algunos cines de Estados Unidos y fue agregada al catálogo de Netflix el 21 de mayo.

La trama sigue a un grupo de mercenarios quienes viven en mundo donde Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) se convirtió en un campamento de refugiados y una especie de centro de contención para zombis. Ellos están encabezados por Scott (Bautista) y son reclutados por el propietario de un casino, Bly (Sanada) para recuperar 200 millones de dólares de la caja fuerte de este. ¿El problema? Tienen 24 horas para entrar, recoger el botín y salir de una zona repleta de muertos vivientes. Todo antes de que las autoridades del país destruyan la ciudad con un ataque nuclear táctico para “limpiarla”.

Una jugada por lo visual

Los primeros 15 minutos de la cinta son sublimes. Aquí Snyder te cuenta cómo es que Las Vegas llega a ser este centro de cuarentena para zombis con secuencias bien producidas y precisas. Desde el accidente de tránsito que fue el detonante hasta cómo es que nuestro equipo de mercenarios se convierte en lo que es. Vemos escenas del equipo en sus primeras andanzas como rescatistas y asesinos, así como los sacrificios que tuvieron que hacer para el bienestar mayor.

“El ejército de los muertos” es un claro ejemplo de cómo este director aborda un proyecto ansiado. Es obvio el entusiasmo que le puso y este se nota en la gran cantidad de efectos especiales impresionantes, de escenas de acción y de secuencias violentas detalladas gracias a una cámara lenta. Esto puede resultar aburrido para parte de la crítica o puede ser juzgado por no aportar algo nuevo al subgénero, pero quienes sabemos del arte que plasma Snyder lo celebramos y tomamos como lo que es: entretenimiento.

Dave Bautista interpreta al líder del grupo, Scott Ward, mientras que Hiroyuki Sanada interpreta a Bly Tanaka, dueño de un casino que convoca al equipo para recuperar una gran cantidad de dinero. (Foto: Clay Enos / Netflix)

Los zombis de Snyder

Este filme también cae bien para los aficionados a las películas de muertos vivientes ya que no escatima para nada cuando se trata de mostrarnos la (anti) naturaleza de estos seres. En esta apuesta, existen dos tipos: por un lado, están los “renqueantes” que son los típicos muertos vivientes lentos y algo tontos que sirven, más que nada, como carne de cañón para mostrar la potencia del equipo de Scott.

Por el otro, están los Alfas, quienes tienen cierto grado de raciocinio y están organizados bajo el mando de un líder conocido como Zeus y de su reina, quien está embarazada. Este grupo incluso tiene un tigre zombie como vigilante de la ciudad y permiten que las personas crucen a su tierra siempre y cuando den un sacrificio humano. Podemos ver la agilidad y casi gracia que tienen estas criaturas en las batallas contra el equipo de humanos, donde tienen movimientos casi coreográficos, como si fuesen bailarines o actores de algún circo. Esto tiene algo de sentido, después de todo los zombis fueron ciudadanos de Las Vegas, la ciudad del entretenimiento por excelencia.

(Foto: Clay Enos / Netflix)

Toca asumir que si hay más entregas de la cinta podremos conocer qué es lo que mueve a este peculiar grupo de no vivientes, pero desconcierta la toma de conciencia repentina que tiene el líder cuando le muestran la cabeza de su reina y siente alguna clase de dolor o impacto, porque viene de la nada. No es como si, poco a poco, nos fuesen mostrando la evolución de las criaturas.

Sobre los personajes...

El equipo de Scott está completado por la mecánica María Cruz, el soldado Vanderohe, el cerrajero Ludwig Dieter, el francotirador Mikey Guzman, la mercenaria Chambers, la mano derecha de Bly, Martin, y la piloto de helicóptero Marianne Peters. Este último personaje fue adaptado para Tig Notaro tras la salida de Chris D’Elia de la cinta, debido a varias acusaciones de mala conducta sexual contra él. A este preparado equipo se le suman Kate Ward, la distante hija de Scott que trabaja como voluntaria en el campamento a las afueras de la ciudad y Lily “La Coyote”, quien se encarga de ayudar al equipo para entrar a la zona 0, ampliamente protegida.

(Foto: Clay Enos / Netflix)

De los primeros tres personajes conocemos mayor información ya que son parte del grupo “original” de asesinos que se muestran al inicio de la cinta. Se tiene que reconocer que poco a poco vamos empatizando con las causas, luchas e historias de la gran mayoría de personajes. Esto no es gratuito, porque en más de dos horas de película se espera este tipo de vinculación.

Pero, sí, siempre hay un pero, considero que Snyder desaprovechó la oportunidad de ahondar más en ciertos vínculos interesantes como el de Scott y María o la amistad de Vanderohe y Ludwig. En cambio, ocupó tiempo en mostrarnos la desgastada relación entre Scott y su hija, quienes mantienen una relación tensa debido a un simple problema de comunicación.

Matthias Schweighöfer interpreta a Ludwig Dieter, pieza clave para la operación ya que es el encargado de abrir la caja fuerte con el botín. (Foto: Clay Enos / Netflix)

A título personal, la introducción de Kate a este grupo es un poco forzada. No hay lógica en su “lucha”, ya que busca salvarle la vida a Geeta, una refugiada y madre soltera que entró por su propia cuenta a la ciudad en busca de dinero para mantener a sus hijos. ¿Hasta qué punto un grupo de mercenarios van a permitir que una joven sin entrenamiento o conocimiento de sus tácticas se aventure con ellos? Esto no me sonó bien desde el primer momento y ¡SPOILER! tuve razón, ya que la historia termina pésimo para todos los involucrados.

Ella Purnell da vida a Kate Ward, la hija de Scott. (Foto: Clay Enos / Netflix)

En conclusión...

Macabra, graciosa, cargada de acción y sangre, “El ejército de los muertos” es una película que, a pesar de sus intimidantes más de dos horas de duración, resulta fácil de ver y entretenida. Sí, por momentos puede ir algo lenta, pero Snyder logró compensarlo con escenas potentes, enérgicas e impactantes. Aquí no se trata de homenajear a Romero, aquí se trata de ver cómo el director juega con los límites de lo establecido en el subgénero de zombis.

(Foto: Clay Enos / Netflix)

LA FICHA

Disponible en Netflix

Sinopsis: Las Vegas tiene una plaga zombi.... y un botín millonario. Un grupo de sobrevivientes lo arriesga todo por un gran golpe.

Dirección: Zack Snyder

Duración: 2 h 28 minutos.

Género: Acción y aventuras, Películas de terror, Películas de terror de zombis

Elenco: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Garret Dillahunt, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, entre otros.

Calificación: 16+

Año: 2021.

Películas similares: “Overlord”, “La vieja guardia”, “Misión rescate”

Calificación de la autora: ★★★.

VIDEO RECOMENDADO