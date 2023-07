Tras el estreno, la mayoría de los ‘barbiefans’ han salido satisfechos de ver la película de Greta Gerwig protagonizada por Margot Robbie. Cómo no estarlo al ver una ficción que debía ser un mero entretenimiento de fin de semana, tal vez fresco y gracioso, pero sorprendió como una verdadera obra de arte, incluso, filosófica e intelectual. “Barbie” evoca las críticas sociales en un contexto de polaridad donde ya no se sabe qué pensar, pero también es tan rosada que da un golpe a los ojos en la oscuridad de la sala de cine.

Hay dos mundos: Barbilandia y la Tierra. En el primero, la Barbie Clásica (Margot Robbie) es la más importante, pero no más que la presidente afrodescendiente que gobierna el reino rosado. En el otro, Gloria (America Ferrera), una madre desconcertada y con depresión que trabaja como recepcionista en la empresa Mattel lidia con los problemas de su hija adolescente Sasha (Ariana Greenblatt). De pronto un día, la Barbie principal del lado irreal siente reacciones en su cuerpo y cambios de pensamiento difíciles de procesar para una Barbie perfecta como ella. Para revertir esto, decide cruzar su mundo en busca de respuestas y se somete a lo increíble.

Además de ser causa de desabastecimiento de pintura, el color rosa también puede ser sinónimo de publicidad por la lucha contra el cáncer, hinchada del Sport Boys o el Día de la Mujer. En la película de Warner Bros, Mattel y LuckyCap (productora de Margot Robbie), empieza siendo un símbolo del feminismo y, por encima de todo, termina reflejando la complejidad humana. Desde la casa de ensueño hasta el mapa de la Barbie Rara (Kate McKinnon), el rosado del guion colorea los chistes sobre Proust y el fascismo, la “glorificación del consumismo”, una juventud cuestionadora y letrada en las líneas de la joven Sasha (Ariana Greenblatt), la perfección de la maternidad impuesta en el conflicto de su madre, Gloria (America Ferrera), entre otros.

Desde su pre-estreno a nivel mundial la semana pasada, la crítica especializada premió a la película con más del 90% en Rotten Tomatoes. No por ser una historia con diálogos bien pensados nada más, sino por un cúmulo de elementos en el montaje y la música también. Es como si todo estuviera perfectamente sintonizado. Ryan Gosling como el Ken de la Barbie canta “I’m Just Ken” y toca la guitarra en algunas partes. Y no, esto no es CGI, porque Gerwig se negó a usarlo. La letra acompaña mensajes como “Ella lo es todo. Ken es solo Ken” o “Los hombres dominan el mundo”. Además, las coreografías tienen una puesta en escena de cine de autor, como el baile de los Ken’es (Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, entre otros) en un estudio de colores con un juego de iluminación impecable.

El argumento más fuerte de la película es la libertad del ser humano, que siempre se ve mermada por las contradicciones de la sociedad. Las mujeres se empoderan en Barbilandia, pero resulta irreal ser perfectas; las personas quieren el crecimiento personal como Ken y luego caen en guerras; les obsesiona dar un mensaje como al mismo Mattel, aunque todo sea un circuito de negocio, etc. “Barbie” es una balanza entre lo perfecto e imperfecto y juega con la pregunta de quiénes somos verdaderamente.

Kingsley Ben-Adir, Ryan Gosling, Ncuti Gatwa son parte de los Ken en "Barbie. / Courtesy of Warner Bros. Pictures

Ken es un debate como personaje, porque podría ser menos antagonista que Barbie. El rol masculino en la película es muy cuestionado y a la vez comprendido. Él se ve impresionado por figuras como Rocky y Bill Clinton, pero luego el humor cae en presentar una crisis de masculinidad. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser Ken? Es la pregunta desde la mitad de la película, y eso evoluciona hasta las lágrimas. Ni siquiera la ruptura de la cuarta pared en un diálogo de Greta Gerwig en voz en off corta el hilo de esta importante conversación.

El personaje de la antes presidenta de Mattel, Ruth Handler (Rhea Perlman), es uno de los guiños más importantes en “Barbie”, no solo porque la campaña de marketing fue avasalladora y un golazo para la marca, sino porque está bien incluido en el guion. También fue interesante el cameo de Barbara Handler y las alusiones al Marlboro Man en los Ken, así como la personificación de las Barbies, incluida en el elenco a la actriz trans Hari Nef y la cantante Dua Lipa, entre otras. Además de su profundo mensaje a la sociedad, la película tiene estos detalles interesantes que hacen un símil con la realidad, por lo que conecta mucho con la audiencia adulta. Es sin duda un espectáculo visual que se va a comentar durante el resto del año.