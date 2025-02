Las películas biográficas sobre músicos suelen seguir una estructura familiar: el ascenso al estrellato, los excesos, la caída y, finalmente, la redención. Sin embargo, “Better Man”, la película que retrata la vida de Robbie Williams, se atreve a romper con esta fórmula al ofrecer una propuesta visual y narrativa completamente inesperada. Dirigida por Michael Gracey (”The Greatest Showman”), la cinta no solo recorre los momentos clave de la carrera del cantante británico, sino que lo hace desde una perspectiva poco convencional: Robbie es representado como un chimpancé generado por CGI.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “Better Man”, la biopic de Robbie Williams y esto es lo que pensamos.

Una narrativa que explora la percepción propia

Desde el primer momento, “Better Man” deja claro que no es una biopic tradicional. En lugar de un actor que interprete a Williams, el protagonista es un chimpancé digital con captura de movimiento realizada por Jonno Davies. Este recurso, lejos de ser un simple truco visual, tiene una razón de ser: representa cómo el propio Robbie se ve a sí mismo. La película nos sumerge en su mente, mostrando sus inseguridades y su constante lucha con la fama.

La voz en off del verdadero Williams actúa como guía a lo largo del relato, ofreciendo una introspección cruda y sincera. Este enfoque permite explorar su identidad y autopercepción de una manera que ninguna otra película biográfica ha intentado antes.

Espectáculo musical y puesta en escena impactante

Uno de los mayores aciertos de “Better Man” es su despliegue visual y musical. Cada número está filmado con un estilo que recuerda a los videoclips más icónicos de Williams, con una energía vibrante que transporta al espectador a los momentos clave de su carrera.

"Better Man" nos cuenta la historia personal de Robbie Williams y su vida en la fama. (Foto: Diamond Films)

Desde sus días en Take That, con secuencias llenas de coreografías dinámicas, hasta su explosión como solista, la película captura la esencia del artista con un despliegue visual impresionante. Uno de los momentos más memorables es la interpretación de “She’s the One” en un escenario flotante, un instante que encapsula la belleza y el drama de su historia personal.

Entre el éxito y la autoaniquilación

Si bien la película no escatima en momentos grandiosos, tampoco oculta los aspectos más oscuros de la vida de Williams. Se retratan sus batallas con las adicciones, la presión mediática y la compleja relación con su padre, quien también fue cantante y cuya influencia marcó profundamente su vida.

La cinta ahonda en cómo Robbie lidió con sus demonios internos, mostrando los altibajos de su trayectoria sin romantizar sus caídas. Sin embargo, en ciertos momentos la narrativa se detiene demasiado en su autodestrucción, lo que podría haber sido manejado con más ritmo para evitar la sensación de repetición.

Un enfoque innovador sobre la fama y la identidad

Más allá de contar la historia de Robbie Williams, “Better Man” plantea una reflexión sobre la percepción de uno mismo y la identidad en la industria musical. La elección de representarlo como un ser digitalizado subraya la sensación de alienación y la lucha constante entre su imagen pública y su verdadero yo.

La película juega con la idea de qué significa ser una estrella del pop y cómo la fama moldea (y distorsiona) la autoimagen de un artista. En este sentido, recuerda a “Rocketman”, la biografía de Elton John, que también empleó elementos surrealistas para narrar su historia. Sin embargo, “Better Man” lleva esta experimentación un paso más allá, construyendo una experiencia única y personal.

Un retoque al género de las biopics

“Better Man” se aleja de la típica película biográfica y se convierte en un experimento narrativo que desafía las convenciones del género. Su arriesgada apuesta visual y su enfoque introspectivo la hacen destacar entre las historias de músicos que hemos visto en pantalla.

A pesar de algunos momentos que podrían haberse reducido para mantener un mejor ritmo, la película logra impactar y emocionar con su propuesta original. Para quienes buscan una biopic fuera de lo común, que combine espectáculo y profundidad, esta es una experiencia que vale la pena explorar.

Entonces, ¿vale la pena ver “Better Man”? La respuesta es un sí rotundo. Michael Gracey y Robbie Williams consiguen elevar la historia hasta un punto que pasa la emotividad. La película se estrena el 27 de febrero en cines.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)