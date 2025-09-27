Ciento cuarenta mil dólares debe Vince Friedken (Jason Bateman), un apostador algo arrepentido de sus acciones del pasado, a una singular, aunque oscura organización delictiva que para cobrárselos parece dispuesta a todo en una Brooklyn que podría estar anclada en el momento temporal que usted prefiera. Lo importante en “Black Rabbit”, la nueva miniserie de Netflix en la que Bateman comparte protagonismo con Jude Law, es todo lo que pasará a partir de esa deuda.

Law da vida a Jake Friedken, hermano de Vince, pero sobre todo administrador del Black Rabbit, un bar underground que está a punto de recibir la visita de la crítica gastronómica del Times. Ciertamente, la distinción que están a punto de recibir –una buena calificación—es merecida. Todo lo que los visitantes del local neoyorquino reciben luce genial. Buenos tragos, singulares platillos, pero sobre todo un ambiente de exclusividad que está a punto de convertirlo en el lugar VIP preferido por todos. Con todo lo contradictorio que eso pueda sonar.

Por lo dicho en este último párrafo, “Black Rabbit” vaya que tiene algunos hilos que la unen con el éxito de Hulu (Disney Plus en Latinoamérica) “The Bear”. Hay un restaurante, una cocina en la que un ejército de (dos) cocineros y (muchos) asistentes se apuran por servir platillos a tiempo, también se sirven tragos, se ‘hace la compra’, se diseñan ambiciosas ‘cartas’ (menús), se pelea por ‘estrellas’ y, claro, se planifican formas de ampliar el negocio. Aunque, tal como pasa en la serie protagonizada por Jeremy Allen White, aquí también hay problemas financieros. Jake lo sabe mejor que nadie porque es él quien debe ‘abrir un hueco para tapar otro’ en un sinfín de jugadas que lo tienen con el stress a full. A él y a sus socios, claro.

Haciendo a un lado el ámbito gastronómico, “Black Rabbit” da, además, no uno sino varios guiños a “Ozark”, aquel singularísimo éxito que Netflix emitiera entre 2017 y 2022. No hablamos solo por la presencia de su protagonista Jason Bateman (Marty Byrde en la ya extinta serie), sino también por las manos que hay detrás, y también por lo que se ve en pantalla. En lo primero, a Bateman (actor y director) se le suman Laura Linney y Ben Semanoff como directores (dos episodios cada uno). Eso, indudablemente, imprime un tono especial que va mucho más allá de las animaciones góticas que aparecen al inicio de cada nuevo episodio, sino también porque esta nueva propuesta es casi en su totalidad lúgubre. Hay un sentido de urgencia latente, pero sobre todo la sensación de que siempre se puede estar peor.

En “Ozark”, los Byrde, una familia de clase media, termina envuelta en una interminable red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El cabeza de hogar, Marty, y su esposa Wendy (Laura Linney) nunca realmente parecieron disfrutar el poder del dinero oscuro que manejaban. Esa ansiedad saltaba hacia la pantalla y en algún momento todos parecíamos pensar cómo era posible que alguien sumamente inofensivo y tantas veces amenazado como Marty –un simple analista financiero al inicio de todo—seguía con vida en cada inicio de una nueva temporada.

Esa intensidad o agitación –como usted prefiera verlo—es muy similar en “Black Rabbit”. Vince es amenazado de muerte por esos 140 mil dólares que no son ni siquiera el 5% de lo que Bateman (Marty Byrde) movía en “Ozark”, pero que lo pone incluso más contra la pared. Peor aún cuando en las amenazas se incluye a Jake, un hermano lo suficientemente altanero y cretino como para mandarlo al diablo, pero que, increíblemente, nunca lo hace. La miniserie creada por Zach Baylin y Kate Susman es, entonces, esencialmente, la historia del vínculo profundamente contradictorio entre dos hermanos bajo un escenario de alta presión y riesgo de perderlo todo.

Aunque la nueva miniserie de Netflix es también un magnífico ejemplo de cómo un producto puede tener (simultáneamente) altos y bajos muy bien definidos. Porque, aunque las interpretaciones de Law y Bateman son casi siempre superlativas, la trama que los sostiene sufre tropiezos innegables. No hablamos únicamente de su extensión (tal vez en seis episodios la historia habría encajado perfectamente), sino también de sus excesivos giros, los cuales, desde su segunda parte, terminan convirtiéndola en una propuesta menos realista de lo que se supone es.

Así pues, en el grupo de fortalezas, “Black Rabbit” es notable si de vínculos sanguíneos hablamos. Todas las contradicciones que seamos capaces de imaginar dentro de una relación entre hermanos están presentes aquí. Porque Vince es un desgraciado que no hace más que meter en problemas a su hermano Jake, pero este en realidad se siente tan agradecido con él, y lo respeta tanto, que no hace más que perdonarlo una y otra vez. Perdonarlo y ayudarlo.

Bateman y Law resultan genuinos como un par de hermanos que primero se recitan un abecedario de insultos y, cinco minutos después, conversan sobre el futuro del bar, como si nada hubiera pasado. A esta relación podríamos sumarle el añadido de personajes secundarios en ocasiones potentes. Amaka Okafor se luce como Roxie, una jefa de cocina que perdona una y otra vez a su socio Jake, hasta que un día se harta, lo traiciona y da los pasos necesarios para alcanzar la cúspide y brillar por sí sola. Esa transformación resulta convincente porque Okafor la hace posible. A su lado, el humilde, pero leal Tony (Robin de Jesús), la acompaña incluso hasta poner su integridad en riesgo. Frente a ellos, ya del lado malo, hay unos villanos quizás unidimensionales, pero lo suficientemente perversos como para asustarnos a lo largo de 8 episodios.

Otros aspectos bastante notables en la nueva propuesta de Netflix tienen que ver con las locaciones, desde los ambientes del bar Black Rabbit (el comedor lleno de ambientes diversos, la cocina desordenada, la azotea, clave en el desenlace, etc.) y la gran cantidad de espacios externos que se usan para dar siempre una sensación de huida. Porque sí, Vince y Jake huyen permanentemente de algo que es mucho más grande que 140 mil dólares.

Finalmente, el aura musical de la miniserie no podría resumirse en un solo título. Desde el inicio, cuando Jake se lava el rostro al son de "We’ve Been Had" de The Walkmen hasta los flashbacks del pasado con “You Only Live Once” de The Strokes, pasando incluso por la mención a la banda juvenil que los hermanos Friedken formaron antaño y tocaba en ¿azoteas?, casi ¿cercados? por rejillas de metal.

A contramano con estos aciertos, “Black Rabbit” es una serie que apela a ratos en demasía a los saltos temporales, los cuales son, ciertamente, un recurso válido, pero –como todo—terminan agotando. La miniserie creada por Baylin y Susman es una del tipo que no te permite distraerte para tomar el celular y revisar tus mensajes un par de minutos. De pronto aparece en pantalla un recuerdo de los niños Friedken en su casa, con su padre moliendo a golpes a su madre y el enfoque de (intento de) defensa de las mujeres a lo largo de la serie parece tener explicación. A esta necesidad de atención –no mala per se—se le podría añadir, como ya dijimos líneas arriba, una segunda parte con giros algo ilógicos o en ocasiones simplistas. Vince huye tantas veces de los malditos que lo persiguen que, en ocasiones, decide de forma absurda, pero todo luego de esto prosigue como si nada. Asimismo, aunque la trama oculta delitos y hasta crímenes, la noción de autoridad, representada por la detective Ellen Seung (Hettienne Park) es apenas perceptible. La oficial no está uno sino varios pasos detrás en una serie que ni siquiera puede verse como de temática 100% criminal, sino más bien como un drama humano protagonizado por dos hermanos adictos entre sí, y el mundo que los rodea.