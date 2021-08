Conforme a los criterios de Saber más

¿Alguna vez pensamos que no veríamos ninguna nueva película de Marvel Studios en dos años? Jamás. Pero el COVID-19 vino, mató y se quedó entre nosotros. En consecuencia, los cines cerraron en todo el mundo y los estrenos con expectativas de ingresos millonarios debieron esperar por tiempos mejores o lanzarse en plataformas de streaming. Disney+ hizo ambas cosas con “Black Widow” (“Viuda Negra”), que tiene a Scarlett Johansson en un rol protagónico como la espía Natasha Romanoff. ¿Valió la pena esperar tanto por el estreno?

A continuación, SPOILERS de “Black Widow”:

El origen de las viudas

Tras abandonar SHIELD luego de “Captain America: Civil War” (2016), Nat (Scarlett Johansson) busca un lugar para mantenerse a salvo mientras el general Thunderbolt Ross (John Hurt) la persigue por atentar contra los Acuerdos de Sokovia. Ella recibe de su hermana Yelena (Florence Pugh) una sustancia roja y misteriosa; objeto buscado por el implacable Taskmaster, enmascarado capaz de imitar los movimientos de cualquier guerrero.

La sustancia es una especie de “llave” para liberar a cientos de mujeres espías, las ‘Viudas’, quienes son controladas a distancia por Dreykov (Ray Winstone); un ruso que las tiene para, según él, mantener el control del mundo. Nat y Yelena unen fuerzas para acabar con este villano, situación en la que requieren de Alexei (David Harbour) y Melina (Rachel Weisz); quienes las criaron de niñas como si fuesen sus padres.

La cinta, bajo la lupa

Lo antes mencionado es la cáscara de la historia, el subterfugio para ver de regreso a la Viuda Negra. Como subtexto, la película tiene por lo menos tres líneas de historia: el significado de la familia, el dominio que algunos hombres buscan tener sobre las mujeres y el afrontar las maldades hechas en el pasado. Todas esas ideas son conducidas en clave de acción, donde el personaje A golpea al personaje B para obtener algo. Una fórmula que Marvel ha pulido en más de una década.





Lo mejor de “Black Widow” está en las escenas familiares, donde los conflictos irresueltos del pasado y la personalidad de cada miembro de este grupo están bien construidos; aunque no son explotados en su total dimensión

Pero mucho ha cambiado desde la aparición de la Viuda Negra en “Iron Man” (2008), donde, en palabras de la propia Johansson, solo fue un “pedazo de culo”. El personaje adquirió algo de profundidad con “Captain America and the Winter Soldier” (2013) y la consolidó con “Avengers: Endgame” (2019), donde muere para salvar al universo. Así, “Black Widow” es una precuela que tiene que añadir nuevas capas a un personaje secundario, algo que este 2021 Marvel ha hecho ya en tres ocasiones con diversos grados de éxito: “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”.

Lo mejor de “Black Widow” está en las escenas familiares, donde los conflictos irresueltos del pasado y la personalidad de cada miembro de este grupo están bien construidos; aunque no son explotados en su total dimensión. Las relaciones no llegan a ser dolorosas, como bien puede atestiguar todo aquel que tiene familia. La película no vuelve a recuperar el impulso emocional que adquiere con la escena del almuerzo. En cambio, se concentra en lo evidente, que es atacar al villano de turno, alguien tan poco relevante que ni siquiera aparece en los pósters promocionales.

David Harbour junto a Scarlett Johansson y Florence Pugh en "Black Widow".

No todos los villanos tienen que ser de alto perfil. Pero si esta fuerza antagónica está en segundo lugar, son los héroes que, con sus conflictos propios y personalidades ricas, han suplir el vacío y alzarse sobre las dificultades. Eso mismo ocurrió en Marvel con la serie de TV “Agents of SHIELD”, que en su temporada final compensó que tuviese antagonistas tan débiles. Para ello los protagonistas vivieron bajo el lema de que un equipo que confía, es un equipo que triunfa.

Por momentos el villano de “Black Widow” intenta simbolizar al hombre que tiene control psicológico sobre sus víctimas; un ‘machito’ que se convence de ser el ‘salvador’ de las niñas en riesgo, pero que en realidad las utiliza como esclavas. Alguien con ganas de sentirse poderoso, de ahí que le revele su plan a Nat con desparpajo. El otro antagonista de la cinta, Taskmaster, es más un recordatorio de lo malo que hizo Nat en el pasado; trama insípida, pues el impacto que busca tener al revelar a la persona tras la máscara y qué representa para Nat se diluye entre las escenas de acción.

Taskmaster.

¿Partes buenas de la película? Las apariciones de Rachel Weisz, cuyo personaje es la representación de la calma en los momentos más extremos. Pero la que se lleva las palmas es Florence Pugh como Yelena, cuyo cantado ingreso a los Vengadores promete traer no solo humor (es un personaje muy luminoso), sino una fuerza que ya habría querido Scarlett Johansson que le den a su personaje desde el día uno.

Y hablando de Scarlett, es una pena que no haya recibido una película en solitario que le haga justicia a su personaje. Ella merecía más. “Black Widow” no se corta en escenas de acción, varias de las cuales parecen insertadas con calzador. En un sentido más global, toda la cinta parece también haber sido hecha para cumplir, porque si dejas de verla no te pierdes nada. Pocas veces Marvel Studios ha cometido deslices como este, allí están “The Incredible Hulk” y “Thor: The Dark World”. Pero incluso los genios tienen malos días.

LA FICHA

Sinopsis: Natasha Romanoff lucha contra una peligrosa conspiración mientras enfrenta su peor batalla hasta ahora: el pasado que dejó atrás antes de convertirse en vengadora. Ser espía no fue nada fácil, pero es momento de volver a las raíces aunque el mal aceche en cada paso.

Plataforma: Disney+.

Directora: Cate Shortland.

Duración: 2 horas y 15 minutos.

Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz.

Clasificación: +14 años.

Calificación: ★★ 1/2.

DATO :

“Viuda Negra” se estrenó el 9 de julio en Disney+ bajo la modalidad de Premier Access con un costo adicional al de la suscripción de 54,90 soles (en el Perú)

