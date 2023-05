Exactamente al minuto 04:26 del episodio estreno de “Citadel” suena una frase que podría considerarse premonitoria: “Sabes qué es lo que pasará ahora, ¿no?”. La pronuncia el ‘invencible’ espía Mason Kane (Richard Madden) cuando persigue a un villano que va detrás de su colega, la también agente Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas). Todo esto al interior de un lujoso tren que recorre a toda velocidad los Alpes italianos. Ambos van a la caza de Gregor Yovanovich (Lev Gorn), el sujeto portador de un maletín con uranio enriquecido que podría “poner en peligro al mundo”.

Como hemos intentado adelantar al describir el inicio de la nueva serie de Prime Video, mucho de lo que veremos a continuación carece, lamentablemente, del factor sorpresa. Nadia Sinh –valiente, fuerte, peligrosa y sensual—comienza a seducir al portador del maletín. Él parece caer rápidamente, pero de pronto revela una verdad “inesperada”: el traslado de uranio es falso como una moneda de tres dólares. Todo ha sido armado “para acabar con ustedes”, afirma el villano.

Sorprende que tal vez los dos agentes más poderosos y capaces de la agencia de espías Citadel –creada por un grupo independiente para luchar contra terribles amenazas al mundo— y su ‘asesor’ o ‘seleccionador’ Bernard Orlick (Stanley Tucci) hayan caído tan redonditos en una trampa digna de principiantes. Pero no sorprende tanto como escuchar a la aguerrida Nadia exclamar frases que seguramente James Bond o Jason Bourne pronunciarían jamás, como “nos matarán a todos”.

Pero, vamos, aún si esto fuera una licencia que apela a humanizar a estos súper entrenados agentes de inteligencia, lo que veremos a continuación es tan dramáticamente ligero que provoca, al menos, cierta desazón para aquellos seguidores del trabajo de los hermanos Anthony y Joe Russo, quienes son productores ejecutivos de la nada humilde “Citadel”.

Una escena de "Citadel". (Foto: Prime Video)

Al remarcar lo de “nada humilde” nos referimos, como si el sol se pudiera tapar con un dedo, al presupuesto cercano a los 250 millones de dólares que ha tenido esta producción de seis episodios. Se trata de una apuesta arriesgada que seguramente solo puede respaldar la billetera de Prime Video, una compañía de streaming con un bolsón amplio de clientes, mucho más en Estados Unidos que en el resto del mundo.

Pero volvamos al argumento, seguramente, la parte más endeble de esta producción. Tras verse sorprendidos por el falso portador de un maletín de uranio, Mason Kane y Nadia Sinh deben cubrirse las espaldas para enfrentar a un aluvión de villanos que intentan matarlos. Y cuando los ‘buenos’ tienen ya todo controlado, Greg saca un as bajo la manga: activar un detonador que explota el tren.

Como si fuera necesario decirlo, nuestros protagonistas sobreviven. Él aparece malherido en un hospital italiano. Ella –muchísimos minutos después de que presenciamos el accidente—se arrastra hasta un chofer que, al borde de un río, la recoge y la lleva hacia una casucha. Ambos tienen destinos similares debido el mismo motivo: por seguridad, Citadel optó por ‘resetearlos’. En esta línea, Mason (varios años después) es un cariñoso padre de familia que tiene visiones que lo obligan a tomar terapia: una mujer de tez morena y labios gruesos (todos suponemos quién es) lo besa fugazmente. Del otro lado, Nadia termina como mesera en una remota provincia de España.

Es momento de comentar brevemente todo el armatoste que rodea la historia de los agentes con “amnesia temporal” (por decirlo de alguna forma). Lo primero que se nos viene a la mente es que los 250 millones invertidos en la serie de los hermanos Russo están, aparentemente, correctamente justificados. Tenemos hermosas locaciones interiores y majestuosos escenarios en exterior. No se escatima en traslados por países como Italia, Estados Unidos, España y demás. De otro lado, los efectos especiales utilizados –al menos en los dos primeros episodios—resultan lo mínimo que podría esperarse para una producción con tan buen marketing previo.

En este mismo sendero, el trabajo de dobles y la coreografía vinculada a los enfrentamientos luce convincente. Priyanka Chopra y Richard Madden conforman una pareja que demuestra química, aunque si el análisis es por separado, la estrella india casi siempre sobresale frente a un colega que más bien parece –a ratos-- un espía en sus inicios. Hay, sin embargo, un plus, que viene de la mano del ya mencionado Orlick. Aquí, pues, es el premiado Stanley Tucci quien intenta ir al rescate –no siempre con éxito-- de un argumento amarrete, protagonizando tal vez la escena más inesperada de estos dos episodios (cuando le lanza un cuchillo a Kane para hacerle confirmar que tuvo ‘otra vida’).

A manera de oposición a Citadel se encumbra la Manticore, una especie de ente conformado por oligarcas que busca perennizar el dominio del mal sobre el bien. En este grupo aparece como lideresa –o más precisamente, como representante de los socios—nada menos que la embajadora de Reino Unido, Dahlia Archer (Lesley Manville). Ella toma protagonismo cuando envía a poderosos villanos a tomar el “maletín X” que esconde códigos nucleares, además de los secretos más preciados de la ‘agencia buena’. Cuando este objetivo se cumple, nuestros protagonistas serán nuevamente requeridos en acción.

Una de las escenas iniciales de "Citadel". (Foto: Prime Video)

En este punto surgen un nuevo cúmulo de acciones incapaces de generar mayor sorpresa. Orlick encuentra rápidamente a Mason (ahora Kyle Conroy) y le cuenta quién realmente es. Ni siquiera ha terminado de proponerle recuperar el ‘maletín X’ y ya lo tiene (junto a toda su familia) ‘secuestrado’ en una camioneta. Luego de explayarse en su plan, lo lleva a ejecutarlo. Y casi sin despeinarse, el espía consigue el aparato y huye en una van con Orlick.

Si en algún momento pudimos pensar que alguno de nuestros protagonistas iba a morir o la pasaría tan mal para no retornar nunca más a Citadel, grande fue el error. En la serie de Prime Video la trama transcurre siempre ‘a consecuencia de algo’ y, peor aún, como hilvanando una serie de recursos ya vistos en otras producciones del género: espías que se enfrentan con decenas sin recibir siquiera un impacto de bala, villanos a sueldo que ‘llueven’ según la cantidad de dinero que les ofrezcas, asesores ‘genios’ que van pautando los movimientos de sus espías, y un largo etcétera.

Aunque aún restan varios capítulos por estrenarse, la serie creada por Josh Appelbaum, Bryan Oh y David Weil deja en claro que no siempre los costosos presupuestos arrojan grandes resultados. Y es que, aunque en lo técnico el resultado es correcto, productos de este tipo no solo deben analizarse por lo que presentan sino también por cómo lo hacen. Y, al menos en estos dos episodios, el resultado es notoriamente insípido.