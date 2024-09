El proyecto más caro en la historia de la productora de A24 (50 millones de dólares aproximadamente y casi 123 de recaudación a nivel mundial) es una osada distopía de alarmante realismo que tiene a los periodistas como protagonistas del acabose de los Estados Unidos a manos de diversos grupos secesionistas, con sed de romperlo todo. Hablamos de “Civil War”.

La película escrita y dirigida por Alex Garland ha tenido un camino sinuoso para llegar de la pantalla grande a las plataformas de streaming. Al primer formato arribó en abril pasado, y recién MAX acaba de estrenarla, pero solo para ciertas regiones, priorizando Estados Unidos, España, pero no Latinoamérica.

Sin embargo, esta historia protagonizada por periodistas que viven el desenlace de sus vocaciones desde distintas perspectivas –y en el marco del declive del sistema democrático, tal como se le conoce en la actualidad—se expande como una bola de fuego y genera debate, más aún ante lo inminente de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, país donde transcurren los hechos y que tendrá a Donald Trump como aspirante a un segundo periodo, esta vez frente a la demócrata Kamala Harris, tras la renuncia de Joe Biden a la posibilidad de buscar su reelección.

“Civil War” es un thriller político de 110 minutos de duración que va agrupando un cuarteto de periodistas que aspiran a viajar (y llegar con vida) desde Nueva York hasta Washington DC para extraerle una exclusiva al presidente norteamericano antes de que este gane, o tal vez pierda, su lucha por mantener unidos a los ‘estados – unidos’. Concretamente, el mandatario solo aparece en cortos mensajes televisados donde apela a conservar la cohesión.

Nick Offerman interpreta al presidente jaqueado en "Civil War".

Fuera de esto, por supuesto, todo parece incendiarse. Aquí empiezan a surgir los primeros aciertos de Garland. No estamos ante una película perfecta. Son tantos estados en EE.UU. y son tantos los grupos secesionistas, vestidos de forma distinta y con un accionar siempre heterogéneo, que el espectador necesitará mucha atención para no confundirse. Porque también hay militares que defienden el Estado de Derecho, y el Servicio Secreto, pero ese no es el punto que el guion, y por consecuencia el director, han optado por priorizar.

Volviendo al argumento, “Civil War” inicia presentándonos a la dupla de colegas periodistas conformada por el reportero Joel (Wagner Moura, recordado fundamentalmente por su rol de Pablo Escobar en la primera y exitosa temporada de “Narcos”) y la fotógrafa Lee (Kirsten Dunst, de quien necesitaríamos otra reseña completa únicamente para enumerar su hoja de vida). Antes de mencionar sus perfiles, toca decir que a ellos se les suma, en distinto momento de aparición, el reportero del New York Times Sammy (Stephen McKinley Henderson) y la jovencísima aspirante a fotógrafa Jessie (Cailee Spaeny).

Tal vez para quienes desempeñan el oficio será algo más fácil determinar que el transcurrir del guion de “Civil War” pinta con notable precisión la curva (ascendente o descendente, como usted prefiera priorizar) de cada uno de estos colegas vinculados al periodismo. Sammy, el periodista mayor (“un anciano” en palabras de Lee) vive el epílogo de su carrera. Su sobrepeso, la lentitud de su caminar, contrasta notablemente con su mágica lucidez. Cada frase que lanza se concretará tarde o temprano como una durísima realidad. A él le sigue Joel, un periodista que parece carecer de alma. Está enfrascado en la misión de entrevistar al presidente de la gran potencia que se está cayendo a pedazos, pero es capaz de animar una travesura de camioneta a camioneta, y se queda dormido casi abrazando botellas de licor tras tomarse unas “Alprazolam vencidas” que guarda en su mochila.

Kirsten Dunst y Cailee Spaeny en una escena de "Civil War". (Foto: A24)

Las dos mujeres del cuarteto son quizás el paralelo mejor logrado que Garland ha logrado delinear. Lee es una fotoperiodista que parece estar siempre al borde de tirar la toalla. “Toda la vida cubriendo guerras y conflictos en otros países para que ahora esto pase aquí”, piensa. Dunst aparece con la cara machacada desde el inicio de la cinta hasta el final. Solo eso parece ser un logro porque ¿qué periodista no se ha sentido alguna vez atrapado en una especie de bucle infinito al ver que nada realmente ha cambiado desde que dejó la facultad?

En contraste con Lee surge Jessie, una hija de fotógrafo que, tras ser ‘guarecida’ por la primera tras recibir un garrotazo de un policía mientras registraba un enfrentamiento con manifestantes, se le pega cual chicle. “Eres una de mis dos ídolos en el oficio”, le dice. El personaje de Dunst agradece, pero ignora que pronto esa joven se convertirá –sin querer queriendo—en su aprendiz 24/7. Entonces, como tenemos una periodista rumbo al despeñadero, tenemos otra que está buscando todo lo contrario: subirse a la montaña rusa e iniciar ese camino que Lee no quiere más.

No lo quiere, pero tampoco lo dice. Lee es todo gestos. Del rostro agotado pasamos a apoyarse detrás de tanques, guardar silencio, evitar tomar las fotografías en los momentos donde ‘las papas queman’ y hasta eliminar las tomas que le causaron dolor, etc. En algún momento Sammy dice –como otra sentencia tallada sobre piedra—”Lee ya no confía nada en el poder del periodismo... cree que el país está así porque no le hicieron caso”.

Pero lo notable de “Civil War” es que estas dos almas gemelas, en distintos momentos de su vocación profesional, tal vez se reconocen como tales. (“Más que dura con ella eres dura contigo misma”, dice en otro momento Sammy a Lee, pidiéndole algo de paciencia), y Joel no se queda atrás: “¿Acaso no eras así de impetuosa en tus inicios?”. Así, pues, veremos momentos en donde la premiada fotógrafa da tips de trabajo a su inesperada discípula, y también otros en los que la segunda capta la atención de la primera contándole sobre cómo revela sus fotos usando “la temperatura corporal”. También a la menor tomándole fotos y robándole una sonrisa a la mayor mientras se prueba un vestido en un poblado que vive “fuera” de la guerra “por decisión propia”.

Wagner Moura en el personaje de Joel, mordiendo su propia furia tras ver a sus colegas muertos de forma absurda en la comisión rumbo a Washington. (Foto: A24)

Ese poblado de Estados Unidos es, no obstante, la excepción. Porque la camioneta que transporta a nuestros protagonistas de Nueva York a Washington DC atraviesa distintas zonas geográficas y también Garland acierta en esto de la sensación de permanente movimiento. Cada parada resulta siendo una oportunidad no solo de registrar el avance de los bandos secesionistas (atrocidades, enfrentamiento, horror y muerte incluidas), sino también de ver cómo fluye el vínculo entre Sammy, Joel, Lee y Jessie. La última es probablemente quién más aprende de todo lo que vemos en pantalla. Vómitos, llantos y apenas unas ‘siestas’ después, el grupo se reduce a tres. Otros dos colegas ajenos a la comitiva han muerto frente a la pantalla. Lo macabro de la escena y un personaje secundario (o tal vez incidental) interpretado por un friísimo Jesee Plemons que no necesita más de 10 minutos para confirmarnos una vez más su incontenible talento.

Lee ayudando a Jessi en medio de una explosión. Forman una dupla simbólicamente poderosa. (A24)

Aunque uno pueda acercarse a “Civil War” imaginando que verá solo la distopía del fin de la democracia más ‘sólida’ del planeta, lo mejor es asumir que esto es solo el telón de fondo del retrato de cuatro vidas inmersas en las distintas etapas del oficio periodístico. Aunque los efectos especiales, los juegos de luces y los escenarios parecen siempre aceptables, lo más llamativo terminará siendo ver a Lee en un ataque de pánico a minutos de que caiga del presidente de EE.UU. Y también para esto Sammy tuvo una frase premonitoria: “Los grupos secesionistas vencerán y luego se enfrentarán entre ellos”.

La película de Alex Garland que MAX está transmitiendo ya en España y Estados Unidos es una valiosa oportunidad para advertir los riesgos que cualquier democracia podría sufrir si no logra solucionar sus flaquezas y garantizar cierto nivel de satisfacción ante la ciudadanía que, cada cuatro, cinco o seis años, vota con la esperanza de que tal vez algo cambie. Y pase lo que pase, la prensa estará detrás para registrarlo en primera línea.