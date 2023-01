Es inusual que una cinta de género gane un premio mayor en Hollywood. En este caso, el Critic’s Choice Awards, entregado por una de las más prestigiosas asociaciones de críticos de Hollywood, eligió como Mejor película a “Everything Everywhere All At Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), película sobre el multiverso [sí, una más] protagonizada por Michelle Yeoh.

Por la misma película los críticos premiaron a los cineastas Daniel Kwan y Daniel Scheinert como Mejor director, así como a Ke Huy Quan como Mejor actor de reparto. Pero no siempre la película que se lleva el honor máximo es la que capta la atención. Así, el momento de la noche ocurrió cuando Brendan Fraser recogió el premio a Mejor actor por “The Whale” (“La ballena”), donde interpreta a Charlie, profesor de inglés de obesidad mórbida que intenta reconstruir su relación con su hija adolescente. El actor se emocionó tanto que lloró.

“Quiero que sepas que tú también puedes tener la fuerza para ponerte de pie e ir hacia la luz, buenas cosas ocurrirán”, dijo en referencia a su personaje y a quienes en la vida real viven en circunstancias similares, pero la frase también podría ser sobre sí mismo. Influyente como pocos en el cine de acción actual, Fraser pasó por una época oscura y recién los últimos años vive un renacimiento.

Brendan Fraser triunfó en los Critics Choice Awards y se lució con notable cambio físico. (Foto: AFP)

Como Mejor actriz está Cate Blanchett por el protagónico de “Tár”, que sigue a una compositora y directora de orquesta en una época de crisis y que ya le valió a la intérprete otros premios. Ella, al igual que Fraser, son favoritos para el Oscar en sus categorías respectivas.

Los Critics Choice Awards se jactan de ser el premio que mejor predice las nominaciones al Oscar. Sea cierto o no, ¿Qué efecto real pueden tener estos resultados en el Premio de la Academia? Considerando que la votación termina este martes 17, el efecto es, más bien, escaso para influenciar esta primera etapa. Puede que hayan tenido más impacto los Globos de oro, aunque esto es discutible por las acusaciones de abuso y discriminación a la gala que ya perdió su brillo de antaño.

Cate Blanchett en su interpretación como la directora de orquesta, Lydia Tár.

Ya con el anuncio de nominados al Oscar la próxima semana, puede que el premio sea relevante otra vez para “guiar” al votante, pero no es el único a considerar. Desde el anuncio de nominados hasta la ceremonia final, hay más premios de otros gremios, como el de actores, directores y escritores. Categorías específicas que, usualmente, tienen “las fijas” al superponerse sus miembros con la Academia. Pero el factor sorpresa persiste y por eso esta temporada cautiva tanto.

Sobre la televisión

Algo de justicia. “Better Call Saul” ganó el premio a Mejor serie dramática, mientras que sus actores Bob Odenkirk y Giancarlo Esposito se llevaron estatuillas a Mejor actor de drama y Mejor actor de reparto en drama. También hubo justo reconocimiento para Zendaya a Mejor actriz de drama por “Euphoria”, mientras que Jennifer Coolidge ganó el premio a Mejor actriz de reparto en drama con “The White Lotus”.

Bob Odenkirk es Jimmy McGill en "Better Call Saul" (Foto: AMC)

En comedia destaca “Abbott Elementary”, que ya había triunfado en el Emmy pasado, llevándose ahora el premio a Mejor serie cómica. Otras series reconocidas fueron “The Bear”, sobre un restaurante de complicadas relaciones laborales, y “The Dropout”, sobre la estafadora Elizabeth Holmes.

Además… En streaming La ceremonia de los Critics’ Choice Awards 2023 se transmitió en vivo por la plataforma HBO Max, donde puedes ingresar para revivir los mejores momentos.