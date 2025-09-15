Aunque no todos somos duchos en cuanto a la denominada industria musical, algunos –mayores de 30-- sí podríamos reconocer que, a finales del milenio pasado e inicios del actual, vender millones de ‘copias’ de un disco compacto convertían el suceso en algo más concreto que imaginar (hoy) millones de descargas y reproducciones de un álbum en Spotify. En esa etapa de la historia contemporánea, en la que tenías que esperar una fecha de lanzamiento para correr a la tienda y comprar tu CD –en caja y sellado con plástico-- para volver a casa y descubrir con cuáles dos o tres temas terminarías cautivado, se mueve David King, el protagonista de “Del cielo al infierno” (“Highest 2 Lowest“), la nueva película de Spike Lee (Atlanta, 68 años).

Interpretado por Denzel Washington, este policial de aura oscura, pero plagado de instantes de lucidez, acaba de aterrizar en AppleTV+, y cuenta en poco más de dos horas el desmoronamiento de un otrora poderoso productor musical –curiosamente, su nombre en castellano sería ‘Rey David’—que, contrario a lo que le prometió a su esposa, Pam (Ilfenesh Hadera), ha decidido no vender sus acciones en la compañía para dedicarse a ella, sino hacerse de la mayoría de estas para frustrar el intento de compra que se ha difundido de parte de Stray Dog Enterprise, “una empresa de agua”, que seguramente terminará vendiendo derechos de sus artistas para “comerciales de viagra y tampones”.

El septuageniario Denzel Washington en una escena de "Del cielo al infierno".

"Highest 2 Lowest" es una nueva versión de la película que Akira Kurosawa estrenara en 1963, basándose a su vez en “El rescate del rey”, novela que el escritor Ed McBain publicara nada menos que en 1959. El paso del tiempo, sin embargo, no le ha hecho mucho daño a la versión de Lee porque, aunque ya casi no se venden discos compactos, la industria musical subsiste, se adapta a los cambios y, de cada tanto en tanto, saca una nueva súper estrella que cruza fronteras. Es decir, como dice el propio King, sobrevive la esperanza de que, más allá de los problemas “siempre se está a un éxito de volver a la cima”.

La industria musical luce bien retratada por Lee y su protagonista interpretado por Washington. King se moviliza en autos de lujo, viste impecable, luce relojes de lujo y hasta el ‘case’ de su celular o los audífonos que usa para ‘descubrir talentos’ parecen bañados en oro. Aunque conserva la magia que lo llevó a catapultar a varios a ganar Grammys, David encuentra un minuto libre de su tiempo para oír a aspirantes a estrellas que le cantan en la puerta del edificio donde está su oficina, o a dos metros de esta. Por eso, apelando a su sinceridad, el ‘Rey David’ le dice a un asociado que vender es riesgoso pues “en el momento en que nos compren, exprimirán cada gota de cultura negra e integridad artística que pasé construyendo los últimos 25 años de mi vida”.

Jeffrey Wright en una escena de "Del cielo al infierno".

Esa cultura negra es algo, ciertamente, palpable en varios de los momentos de la película de AppleTV+. Y no sorprende viniendo esta cinta de un creador político y activista, pero, sobre todo, humano, como Lee. El recordado director de cintas como “Malcolm X”, “Inside Man” o “Infiltrado en el KKK”, vuelve a demostrar que sus creaciones son (o al menos aspiran) a ser siempre un mosaico de particularidades propias de la cultura a la que él pertenece. En dicho propósito, el cineasta insiste con acierto en elementos ya conocidos de su CV, como la música de fondo en muchísimos momentos de la trama, el colorido retrato de las comunidades (en este caso de una legión de puertorriqueños compartiendo su ritmo en el corazón de la Ciudad de Nueva York), el fervor de un pueblo por su equipo favorito, las ideas políticas expresadas en un retrato de la demócrata Kamala Harris en la habitación de un personaje, la explotación de factores como la desigualdad, y un permanente contraste entre los elementos de antaño versus otros algo contemporáneos (al infaltable jazz de James Brown se le complementa con improvisaciones de un artista como A$AP Rocky, a los periódicos impresos y el impacto de sus portadas se les contrasta con ‘las cancelaciones’ en redes sociales como Instagram o el ‘Twitter Negro’).

La historia que Lee ha arropado con los elementos ya mencionados tiene, sin embargo, un punto de quiebre. “Del cielo al infierno”, además, parece bien esquematizada. A delinear el perfil del otrora poderoso productor musical, se le intercala algo traumático: su hijo Trey (Aubrey Joseph) ha sido secuestrado y por él piden 17.5 millones de dólares. Aquí la película coge un tono más ‘La ley y el orden’, con detectives llenando una sala intentando rastrear el celular del secuestrador. Un momento después, sin embargo, el dilema es otro: el secuestrado no fue Trey, sino su mejor amigo Kyle (Elijah Wright), quien a su vez es hijo de Paul Christopher (Jeffrey Wright), chofer/asistente/amigo de nuestro protagonista. En este punto (sin siquiera haber pasado la mitad de la película) la escala de valores comienza a dar vueltas por nuestra cabeza. King estaba dispuesto a pagar esa millonada por su hijo, pero no piensa hacerlo por alguien que no lleva su sangre. Sería lo correcto, ¿no? El protagonista de “Del cielo al infierno” no es precisamente un mal tipo, solo que tiene claras sus prioridades. Nadie, sin embargo, parece apoyarlo en su rechazo a no ayudar. “¿Sabes cómo te pueden ‘cancelar’ en las redes sociales?”, le advierten. Con los obstáculos claramente trazados a estas alturas de la película comienzan las estrategias de solución. En pocas palabras: la labor detectivesca.

Aubrey Joseph y Elijah Wright en la película "Del cielo al infierno" de Spike Lee.

El tridente de detectives a cargo del caso del rapto ‘errado’ está integrado por los agentes Bell, Higgins y Worrell. El segundo, interpretado por Dean Winters (el recordado Bryan Cassidi, exnovio de la sargento Olivia Benson en “La ley el orden. UVE”), es –más allá de ser el único blanco del equipo—quien más participa, pero a la vez enreda a las víctimas de este hecho delictivo. Si en un primer momento sospecha del propio Paul Christopher solo por sus antecedentes policiales, luego minimiza la prueba que David King le trajo para develar la identidad del secuestrador de Kyle. “Hoy todos los raperos me suenan igual”, reacciona, para luego pedirle que lo deje trabajar “respetando protocolos”.

En este menú de personajes secundarios, sin embargo, claramente el interpretado por Jeffrey Wright sobresale ante cualquiera. Y lo hace porque, a diferencia de David King, el personaje del chofer y exconvicto va In crescendo de tal forma que pasa de un simple ‘escucha’ y confidente, a un ‘hermano’, socio y hasta cómplice de una posible revancha o ‘toma de justicia con manos propias’. En cada uno de estos escalones, el actor nominado al Oscar el año pasado por “American Fiction” despliega las habilidades que lo han convertido en uno de los favoritos para la crítica especializada: calla, conversa, sonríe, se molesta, se frustra, insulta, vuelve a callarse, y hasta saca arma tras arma de su guantera, como si se tratase de chicles de goma. Su poder para disuadir nuestra atención, sin duda, es aire fresco en un thriller que tal vez solo bajo los hombros de Washington no hubiera sido redondo.

Los personajes de Sam y Pam en la piel de Denzel Washingto e Ilfenesh Hadera.

Casi una veintena de años después de su último trabajo juntos, Washington y Lee lucen tan afiatados como en el pasado. Cada uno en lo suyo. Basta apenas el recuerdo de sus cintas más comerciales para ver al actor de 70 años reflejado en instantes de “Hombre en llamas”, “Rescate en el Metro”, “El mensajero del miedo” o inclusive de “El Justiciero”. La personalidad y pasión que lo caracterizan salen a flote en persecuciones al aire libre, bajo un viejo subterráneo, al improvisar una potente rima contra un experto (A$AP Rocky/Young Felon hace un papel simplemente decoroso en la cinta), sermoneando con las palabras justas a su hijo cuando este le falta el respeto, o simulando que lanza unos ‘jabs’ a un rival imaginario sentado en el asiento del copiloto de su lujoso automóvil camino al ‘viejo barrio’ donde se esconde quien le arrebató 17.5 millones de dólares de sus cuentas bancarias, aunque, paradójicamente, sea quien termine devolviéndole su alma.