La particular y muy favorable situación económica que sostiene a la plataforma AppleTV+ le ha permitido –al menos hasta finales del año 2024—asegurar un conjunto de proyectos, en cuanto a series y películas, que tal vez la competencia no podría acoger. No hablamos necesariamente de taquillazos, ni siquiera de propuestas esencialmente mediáticas (como “Fly me to the Moon” o “Wolfs”, ambas, lamentablemente poco trascendentales), sino de iniciativas sumamente singulares. Este bien podría ser el caso de “El abismo secreto” (también “La inmensidad” o “The Gorge”, por su título original en inglés). Se trata de la más reciente película de Scott Derrickson (conocido por proyectos como “Doctor Strange” o “The Black Phone”).

Lanzada en San Valentín (14 de febrero), esta es una propuesta de ciencia ficción, con tintes de romance y algunos muy buenos momentos de acción.

Sigourney Weaver tiene una pequeña aparición en la película de Apple TV+

“El abismo secreto” parte de la tarea que se le asigna a dos avezados francotiradores. El primero es Levi, interpretado por Miles Teller, y la segunda es Drasa, interpretada por Anya Taylor Joy. De diferente manera, ambos reciben la tarea de vigilar lo que parece ser un abismo ubicado en algún lugar del planeta. Subido cada uno en su respectiva torre, Levi y Drasa deben, fundamentalmente, impedir que alguien caiga allí, pero, sobre todo, que nada salga desde el fondo de la ‘nada’.

El guion escrito por Zach Dean se ha encargado de perfilar meridianamente claro a sus dos protagonistas. Levi es un ensimismado y retirado marine que, sin ataduras de ningún tipo, parece dispuesto a aceptar la función que le encarguen de un momento a otro. Así se lo hace saber a su contratante: Bartholomew (interpretada por Sigourney Weaver). En el otro extremo, Drasa representa la perfecta mezcla entre candidez, bondad, valentía y fuerza. Ella es una agente nacida en Lituania que sirve los intereses rusos.

Drasa y Levi en una escena de "El abismo secreto" de Apple TV+.

Si la soledad es aquello que perturba a Levi, la posibilidad de llegar a ese estado es lo que castiga la tranquilidad de Drasa. Y es que su padre está resistiendo sus últimos días antes de perder la batalla contra una dura enfermedad. Mientras ambos toman una cerveza y se despiden en medio de la nada, todo va quedando listo para la acción.

“El abismo secreto” ha sido partida en dos etapas absolutamente definidas. En la primera tendremos la presentación de los personajes, una ligera explicación de la tarea a la que se enfrentan, y mucha exposición del lugar donde ocurrirán los hechos. Ambos francotiradores tendrán un año para cumplir su trabajo –uno pagado por la mitad de países del mundo y otro pagado por la otra mitad—hasta que llegue un reemplazo y todo empiece de nuevo.

Es el hombre al que reemplaza Levi (JD/ Sope Drirsu) el que le brinda ciertos alcances sobre la función que va a desempeñar, pero, siendo sinceros, “The Gorge” es una película de dos participantes: los francotiradores. Tal vez en algún momento Bartholomew gana cierta notoriedad, pero tanto el romance como la acción, y por supuesto la ciencia ficción, empapa centralmente a Levi y Drasa.

Anya Taylor-Joy aporta acción, romance y misterio en esta película de Apple TV+.

Extrayendo la acción, la nueva película de AppleTV+ ostenta ciertos elementos en parte interesantes para el análisis. Hay alusiones a la poesía de T.S. Eliot, como cuando se refieren a los ‘hombres huecos’ que habitan, supuestamente, la inmensidad que Levi y Drasa protegen. También hay bibliotecas copadas de buena literatura. Porque, y faltó decirlo, nuestros protagonistas están alejados de cualquier pantalla, Internet, redes sociales y, por supuesto, medios de comunicación.

Pero como dijimos al comienzo de esta nota, “El abismo secreto” se ha partido en dos tramos. Y el segundo parte cuando uno de los protagonistas cae. A partir de aquí la cinta de Scott Derrickson deja cualquier alusión al romance, la atracción y el erotismo, y se convierte en lo que pareciera ser un típico ‘Blockbuster’ de sangre y balas.

En algún punto, Levi y Drasa descubren que no han protegido un abismo de peligros, sino el trastero en el que multinacionales y gobiernos intentan crear el súper soldado para así prevalecer en el dominio de “todo”.

Como si se tratase del más llamativo de los videojuegos, a lo largo de los próximos 70 minutos veremos a nuestros protagonistas –fusiles y granadas en mano—luchando por su vida ante seres indescriptibles. Levi y Drasa nadan, corren y abren inmensos portones, descubren proyectores enterrados y hasta potentes automóviles que se desplazan en vertical a grandes velocidades. En pocas palabras: un verdadero reto ligado a la verosimilitud para cualquier televidente no seguidor del género.

Drasa y Levi en una escena de "El abismo secreto" de Apple TV+.

En las dos etapas que presenta la película, es Anya Taylor-Joy quien sale mejor parada. La actriz de 28 años actúa desde hace una década, pero ganó mucha mayor notoriedad a nivel mundial por su protagónico en “Gambito de Dama”. En el último quinquenio ha asumido retos, tanto comerciales como la última entrega de “Mad Max”, pero también otros que la exigieron más desde lo interpretativo, como la comedia negra de Mark Mylod, “El menú”, donde comparte roles con Nicholas Hoult y Ralph Fiennes.

En “El abismo secreto”, ella asume el protagonismo que Miles Teller parece no desear. El actor de 37 años viene encajando una serie de interpretaciones que podríamos resumir con una palabra: irregularidad. Aunque brilló en “Whiplash” (2014) y lo hizo bastante bien en “Top Gun Maverick”, fracasó en “Los 4 fantásticos” y “La cabeza de la araña”, entre otras más. En la cinta de AppleTV+, su personaje es tan ensimismado que termina consumido por la energía de Taylor-Joy, una especie de pequeño motor de emociones que nunca se detiene en las dos horas y pico que se prolonga la historia.

En resumen, “The Gorge” es una propuesta tan singular que tal vez solo pudo hacerse realidad en el streaming, y con el presupuesto de la cadena que la transmite. Su historia es débil, aunque, por otro lado, sería mezquino negar que, en lo técnico, el producto es solvente. Y en lo interpretativo, como ya lo dijimos, es por Anya Taylor-Joy que el resultado final resulta sobresaliente.