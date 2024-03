En esa imaginaria grieta que muchos quieren trazar entre películas para cine y películas de streaming, se tiende a creer que las primeras son naturalmente mejores que las segundas, casi por defecto. Tal vez “El duro”, la nueva apuesta de Prime Video que protagoniza el trajinado Jake Gyllenhall, va en contra de esa tesis. Y a continuación intentaremos sustentarlo.

Lo primero que hay que decir es que “El duro” es un remake ambicioso de la película del mismo nombre que Patrick Swayze protagonizara hace la friolera de 35 años. Sí, allá por 1989, el actor nacido en Houston, Texas, dio vida a James Dalton, una especie de vigoroso ‘sexymbol’ que era contratado para poner orden en un bar nocturno caracterizado por sus incesantes peleas de borrachos.

En una época en la que la que no era tan fácil tener armas –o no todos usaban su dinero para comprarse una—los puños eran la mejor forma de resolver las diferencias. Y Dalton, a secas, como todos lo conocían, fue persuadido por el dueño del Doble Deuce (así se llamaba el bar) para trabajar bajo las agradables melodías de una banda liderada por un talentoso cantante invidente (Cody/Jeff Healey).

En aquella cinta dirigida por Rowdy Herrington, las camisas con botones abiertos, los botines de punta y los peinados engominados eran parte de un ambiente que también completaban las mujeres de frondosas cabelleras, además de los autos descapotables, conducidos a toda marcha cuando los test de alcoholemia tal vez ni existían. O tal vez no eran obligatorios.

Aquella versión de “El duro”, sin embargo, no era solo un compendio de dos horas viendo cómo Dalton les da una paliza a borrachos para expulsarlos del bar. El argumento presentaba, además, la historia de un chico con un misterioso pasado que, de un momento encuentra dos caminos que lo podrían conducir hacia una senda inexplorada: la felicidad. El primero era convertirse en la salvación del pequeño pueblo que lo acogió como su ‘portero nocturno’. El segundo, el amor de la inconquistable doctora Elizabeth Clay, rol interpretado por una jovencísima Kelly Lynch.

Tres décadas y media después, Silver Pictures y Metro Goldwyn Mayer (ya comprada por Prime Video) deciden rehacer esta película y el camino no ha sido fácil. Por lo menos en el tramo final las polémicas han corrido como golpes al interior del Doble Deuce. Lo primero, vinculado al formato en donde se estrenaría la película. El director de este remake, Doug Liman, casi patea el tablero asegurando que a él le habían prometido estrenar en cines y no en streaming. Prime Video se defendió y el propio protagonista, Jake Gyllenhaal, dijo que “la oferta” era mejor en streaming. Finalmente, saltaron acusaciones de un supuesto uso de Inteligencia Artificial para terminar la post producción del filme, esto en medio de las huelgas de gente de la industria. También la acusación fue desvirtuada por los responsables de esta nueva versión de “El duro”.

Jake Gyllenhaal interpreta a Dalton, un portero de bar que aquí demuestra su poder. (Prime Video) / Laura Radford

Este remake de “El duro” tiene como protagonista a Elwood Dalton (Jake Gyllenhaal), un retirado luchador de la UFC que, escondiendo un oscuro incidente de su pasado, acepta irse de portero a un bar de Los Cayos (Florida). Para que esto se concrete tiene mucho que ver Frankie (Jessica Williams), la envalentonada y muy segura de sí misma dueña del local, quien le ofrece al peleador nada menos que cinco mil dólares semanales por un mes, haciendo la oferta irressistible.

Un detalle que iguala notablemente a ambas películas, la de 1989 y la del 2024, es el ingente número de trifulcas que veremos en pantallas. Casi desde que llega a su nuevo empleo, Elwood Dalton debe poner orden mientras de fondo tocan variadas bandas de música. Una distinta cada noche, a diferencia del filme original. Nuestro protagonista asegura en más de una ocasión “no tener miedo, salvo de sí mismo”, y ciertamente la actuación de Gyllenhaal es convincente en esa línea.

Recordado por la versatilidad de personajes que ha interpretado en la pantalla grande, el actor nacido en Los Ángeles, California, ha pasado de interpelarnos profundamente con su rol de Jack Twist en “Secreto en la montaña” (2005), a entretenernos y hacernos reír como villano en “Spiderman, lejos de casa” (2019), uno de los últimos grandes éxitos de la franquicia Marvel, y más recientemente, a ponernos los pelos de punta con el thriller “Culpable” (2021) en Netflix.

Gyllenhaal ha dicho que admira profundamente a Swayze y si algo queda claro tras ver estos 121 minutos de película es que nos dice la verdad. Quitándole los músculos y los golpes de puño, cada una de las actitudes del personaje que vemos en el remake de Prime Video nos retrotraen a esa soledad y ensimismamiento que caracterizaban al James Dalton que cuidaba el Doble Deuce.

Daniela Melchior interpreta a Ellie, una valiente enfermera de Los Cayos. (Prime Video) / Laura Radford

En el remake, además, el guion cobija muy bien al protagonista con una serie de personajes secundarios que no pasan desapercibidos. La primera es Frankie, notable por su humor y capacidad de respuesta rápida. Luego está el grupo de ‘asistentes’ que el retirado peleador de la UFC aconseja noche a noche mientras le patean el trasero a los borrachos de Los Cayos. Finalmente, y no por ello menos importante, está Ellie (Daniela Melchior).

Las comparaciones entre el rol de Ellie y la doctora Clay 35 años atrás pueden ser odiosas. Pero salta notoriamente a la vista que la interpretación de Daniela Melchior es mucho más ambiciosa. Ella es una enfermera del hospital de Los Cayos que, inesperadamente, conoce a Dalton y de pronto se convierte en su otra naranja. No obstante, cuando las cosas se complican, y aunque ella gusta mucho del retirado peleador de la UFC, no dudará un segundo en aconsejarle “que se vaya”.

En su debut como actor, Conor McGregor parece haberse interpretadoa sí mismo. (Prime Video) / Laura Radford

Algo que se mantiene entre la película original y su remake es la idea de heroísmo vinculada al personaje de Dalton. Un tipo sin aparentes aspiraciones termina, de un momento a otro, dentro de un poblado en el que un ‘maldito opresor’ saca ventaja en cada ocasión que puede. En la historia de 1989, Ben Gazzara fue genial como villano (y además ex pareja de la doctora Clay), mientras que hoy –en honor a la verdad—Billy Magnussen está un escalón más abajo. En sí, “El duro” presenta una docena de villanos/sicarios/matones que más que malos, terminan pareciendo caricaturas armadas.

No debe dejarse de lado el ambiente a octógono que recorre todo este remake (A Conor McGregor/ The Notorious, el gran sicario de la cinta, le basta ser tan cretino como en la vida real para cumplir con lo justo en este debut interpretativo). Jake Gyllenhaal no solo ha seguido al pie de la letra las recomendaciones alimenticias y de su entrenador personal, sino que también parece un pez en el agua dentro de cada escena vinculada a la multimillonaria industria de artes marciales mixtas.

Bueno y malo. El gran duelo de la película "El duro". (Prime Video) / Laura Radford

“El duro” se cuenta en dos planos. El primero nos muestra a un portero haciéndolas de héroe de un poblado sometido a los abusos de Ben Brandt (Billy Magnussen), mientras que el segundo recorre –mediante emotivos flashbacks-- el desmoronamiento del campeón de la UFC. No solo el motivo esencial que lo sacó para siempre de los octógonos, las jaulas y demás, sino también su propio derrumbe emocional. Esos pequeños instantes bien podrían explicar cada uno de los movimientos y las acciones que nuestro protagonista da en el primer plano ya descrito.

Aunque todo indica que “El duro” estaba planeada para cine, finalmente llegó al streaming, y la millonaria maquinaria de Prime Video la ha promocionado durante meses. Al terminar de visualizarla, queda la sensación de que no ha sido una simple campaña publicitaria más. La película de Doug Liman tiene corazón, en la misma medida que lo tenía la historia original de 1989 con el jovencísimo Swayze. El solo hecho de repetir ese espíritu --con 35 años de diferencia-- es un logro que sería injusto pasar por alto.